Bursa Büyükşehir’den çevre koruma için ‘bio-teknoloji’ hamlesi

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, toprak ve su içerisindeki ağır metallerin temizlenmesi ve erozyonla mücadele başta olmak üzere çevre korumada global bir bio-teknoloji sisteminin öznesi olan vetiver bitki yetiştiriciliği projesinde önemli bir mesafe kat etti.

Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı’na bağlı Ar-Ge Şube Müdürlüğü koordinasyonunda geçen ekim ayında başlatılan proje kapsamında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden 5 bin adet kök vetiver bitkisi alındı. Bu bitkiler Orhangazi Akeren köyü çıkışında bulunan BUSKİ doğal arıtma tesisi ve Gürsu Cambazlar köy girişinde bulunan dereye ekildi. Toplam 18 ayda tamamlanacak proje ile söz konusu alanlarda toprak ve su içerisinde yer alan ağır metallerin temizlenmesi sağlanacak. Tropikal bir bitki olan ağırlıkla Hindistan’da yetiştirilmesine rağmen günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde çevre sorununun çözümüne basit, ucuz ve etkin çözümler sunan global bir bio-teknoloji sisteminin öznesi olan vetiver bitkisi, Türkiye’de daha çok erozyonu önleme amaçlı kullanılıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Altyapı yatırımlarına göre hem çok ucuz hem de çevreci bir yatırım olan proje tamamlandığında özellikle toprak ve suyun önemli ölçüde ağır metallerden temizlendiğini göreceğiz. Önümüzdeki süreçte projeyi daha geniş alanlara yaymayı hedefliyoruz” diye konuştu.