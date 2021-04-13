Bursa Büyükşehir’e ‘Yeşil Bina’ sertifikası

BURSA (DÜNYA) - İngiltere’de 2009 yılında BRE Global (Building Research Establishment – Bina Araştırmaları Kurumu) tarafından geliştirilen, dünyada 50’den fazla ülkede 250 binden fazla binanın sahip olduğu, ‘Yeşil Bina’ projesine dahil olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, doğal kaynakların korunması, su, enerji ve hammadde tasarrufu sağlanması gibi kriterleri başarıyla geçerek yeni hizmet binası için ‘Yeşil Bina’ sertifikası almaya hak kazandı. Böylelikle Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer ve Küçükçekmece Belediyelerinin ardından bu sertifakaya sahip olan 4 kamu kurumundan biri oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası, yapı performansı ve bina yönetimi olmak üzere iki bölümde aldığı puan ile Türkiye’de her iki alanda en yüksek skoru alarak “BREEAM Excellent” sertifikasına hak kazandı.

Hedef karbon emisyonlarını düşürmek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sertifikalandırma sürecinde, personele sağlıklı ve konforlu bir çalışma ortamı sunulmasından iç ve dış aydınlatmaların standardizasyonuna, engelli vatandaşların hizmete kolay erişiminden toplu taşıma ağına olan mesafeye kadar pek çok kriterin değerlendirdiğini söyledi. Sertifikasyon sürecinin başarıyla tamamlandığını kaydeden Başkan Aktaş, “Bundan sonraki hedefimiz, binanın yapı kullanım ömrü boyunca çevre ve doğal kaynaklara vereceği tahribatı minimuma indirmek, enerji performansını en üst seviyeye çıkararak enerji giderlerini ve karbon emisyonlarını düşürmek. Bunun yanında verimli ve geri dönüştürülmüş su kullanımı ile doğal su kaynaklarını korumak, geri dönüştürülebilir atıkların ayrı depolanması ile çöp sahalarının yükünü azaltmak, bina kullanıcılarına sağlıklı ve konforlu bir çalışma ortamı yaratarak, yapı çevresindeki doğal habitatı ve yeraltı su kaynaklarını korumak da önceliklerimiz arasında olacak” dedi.