Bursa Büyükşehir’in TİS görüşmelerinde mutlu son

BURSA (DÜNYA)

BİNTED ile HAK-İŞ Sendikasına bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında 36 ay süreli toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. BİNTED bünyesindeki 5 bin 200 personeli ilgilendiren görüşmelerde, eşit işe eşit ücretin sağlanması için seyyanen artışlar ve ücret eşitleme uygulaması yapıldı. Ayrıca 6’şar aylık dönemler halinde enflasyon ücret artışlarının yanı sıra son dönem enflasyon + 1 ücret artışı uygulanacak. Sözleşme ile en düşük ücretli gruba yıllık ortalama yüzde 21, 3 yılın sonunda da yüzde 62 oranında ücret artışı sağlanmış oldu. Sözleşme ile ikramiyelerde de önemli bir iyileştirme yapılmış oldu. İlk dönemde yıllık 10 günden 60 güne çıkarılan ikramiyeler, son dönemde ise 85 güne çıkarılmış olacak.

Sosyal haklara yıpranma primi, sorumluluk primi gibi risk primleri ilave edilirken, direksiyon primi, silah tazminatı gibi halihazırda var olan primlerde yüksek oranlarda iyileştirme yapıldı. Sözleşme ile evli ve 2 çocuk sahibi olan en düşük ücretli personelin maaşı Mart - Eylül dönemi için 4 bin 950 TL’ye çıkarken, bu rakam 15 Eylül’den sonra ise 5 bin 117 TL’ye çıkacak. Sözleşmenin Türkiye’deki en iyi sözleşmelerden biri olduğu belirtilirken, Bursa’da ise tüm belediyeler arasında en yüksek maaşlı sözleşme hayata geçirilmiş oldu.