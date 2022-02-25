Bursa Çimento, yeni teknoloji yatırımıyla en çevreci fabrika olacak

Esra ÖZARFAT



BURSA - ‘Sürdürülebilir Gelecek İçin Yenilenen Bursa Çimento’ sloganı ile hayata geçirecekleri yeni teknoloji yatırımıyla birlikte, tesiste kalorifik tüketimin düşerken enerji tüketiminin de azalacağını ifade eden Bursa Çimento Genel Müdürü Osman Nemli, aynı zamanda yüzde 10 daha az elektrik tüketimi, yüzde 35 daha az yanma kaynaklı CO2 emisyonu, yüzde 10 daha az doğal hammadde kullanımı ve daha az su tüketimi, yüzde 50 daha az baca sayısı, yüzde 40 daha az NOX emisyonu, yüzde 25 daha az çevresel toz emisyonu olacağını söyledi.

120 milyon euroluk yatırımın 2023’ün ilk çeyreğinde tamamlanarak devreye alınacağını duyuran Nemli, yatırımla ayrıca 6 kat kapalı stok alanı oluşacağını ve cari açığa yıllık 100 milyon lira katkı sağlayacaklarını vurguladı. Nemli, “Avrupa Birliği’nde yürürlükte olan çevre yönetmeliklerinden daha fazlasına uyumlu olan, bu uyumu sağlarken ithal ürünlere bağımlılığımızı daha da azaltan, fabrika içi elleçleme ve taşıma miktarlarını yüzde 50’den fazla aşağı çeken, doğal hammadde ve su kullanımını azaltan, dijital dönüşümünü tamamlamış bir fabrika hedefliyoruz. Sürekli iyileştirme çalışmalarımız ile de bu hedefimiz doğrultusunda yol almaya devam ediyoruz. Bu yatırım sadece maliyete dönük değil, yaptığımız çalışmanın neredeyse yarısı tamamen çevre ve teknoloji yatırımlarına odaklı. Yatırımımız tamamlandığında, Türkiye’deki çimento fabrikaları arasında en üst düzey teknolojiyi kullanan fabrika olacağız. Bu konuda oldukça iddialıyız. Proje, Bursa Çimento’nun bir değişim projesi olsa da aynı zamanda sürdürülebilirlik alanında Bursa’nın ve Türkiye’nin de değişim projesidir” dedi.

“Gelecek odaklı adımlar atıyoruz”

Yatırımla birlikte Bursa Çimento’nun tüm parametrelerin bir arada bulunduğu Türkiye’deki tek ve Avrupa’daki sayılı çimento fabrikalarından biri olacağına dikkat çeken Nemli, sektörde fark yaratacak, gelecek odaklı adımlar attıklarını dile getirdi. 2011 yılında ATY (Atıktan Türetilmiş Yakıt) Tesisi’ni devreye aldıklarını belirten Osman Nemli, bu sayede yüksek kalorifik değere sahip endüstriyel atıkları tesiste işleyerek döner fırınların ihtiyacı olan yüksek ısının elde edilebilmesine katkıda bulundukların aktardı.

Atık Isı Enerji Üretim Tesisi’ni ise 2013’te devreye alındığını anlatan Nemli, alternatif hammadde kullanımını da her geçen gün artırdıklarını bildirdi. Türkiye’nin halka açık ilk şirketlerinden olan Bursa Çimento’nun 1966 yılında bin 200 ortak ile kurulduğunu da hatırlatan Osman Nemli, 2.850.000 ton/yıl çimento üretim kapasitesine sahip olduklarını ifade etti.

Nemli, “Her tür inşaata ve inşaat malzemesi üretim tesislerine ürün veriyoruz. Bursa’da birçok büyük projede imzamız var. Tüm nitelikli üst seviye konut projelerinin birçoğunda tercih edilen bir markayız. Yurtdışına da kapasitemizin elverdiği oranda ihracat yapıyoruz. İhracatımızda öne çıkan ülkeler Yunanistan, Ukrayna, Libya olmakla beraber, bu coğrafyalarda çok sayıda müşteriye sahibiz” diye konuştu. Bursa Çimento’nun bağlı şirketleriyle birlikte 2 bini aşkın çalışanı bulunuyor.