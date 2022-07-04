Bursa Deri OSB’de Çağlar dönemi

DÜNYA (BURSA) - Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nin seçimli genel kurulu bölge müdürlüğünde yapıldı. Seçimi MUR-DER Deri AŞ sahibi Murat Çağlar’ın listesi kazandı. Çağlar yeni dönemde çalışma prensiplerini şöyle sıraladı: “Genişletilmiş yönetim kurulu toplantılarımız olacak. Bölge şeffaf ve ortak akıl ile yönetilecek. Kanunlar ve mevzuatlar çerçevesinde yönetilecek. Eşitlik ve hakkaniyet ilkeleri ile hizmet verilecek. Üyeler düzenli olarak bilgilendirilecek.”

Murat Çağlar‘ın Yönetim Kurulu’nda Zeynel Aydemir (Aydemir Deri AŞ), Levent Uğurlu (Uğurlu Finisaj Sis.), Bora Güngör (EMDERSAN Deri AŞ), Okan Akel (AKEL Deri AŞ), Hasan Köse (KÖSE Deri), Ahmet Mor (MOR Deri), Ahmet Bulut (BES Eldiven), Sabır Kınalı (ADA Lastik) yer aldı. Bölge; Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığında, Vali Yardımcısı ve dernek başkanının da katıldığı bir Mütevelli Heyet tarafından yönetiliyor.