Bursa, Eskişehir ve Bilecik'in beş yıllık kalkınma haritası çıkarılıyor

Esra Özarfat

BURSA - BEBKA, bölgesel kalkınma çalışmalarını hızlandırarak 2024-2028 Bölge Planı için çalışmalara başladı. Genel Sekreter Zeki Durak, “Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde ayrı ayrı yapılan çalıştaylara kamu, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerden paydaşlar bir araya gelerek 2024-2028 yıllarını kapsayacak Bölge Planı çalışmalarına dâhil oldu. Çalıştay tematik masalarında alınan bölgenin önceliklerine dair görüşler ışığında, bölgeye özgü, uygulanabilir ve sürdürülebilir strateji ve projelerle 5 yıllık süreçte bölgenin kalkınma yolunda hız kazanması hedefleniyor. İl çalıştayları sonrası elde edilen veriler dâhilinde ilçe ziyaretleri düzenlenerek çalışmalarda bir üst aşamaya geçilecek” dedi. BEBKA’nın kurulduğu günden bu yana bölgesinde eğitim, turizm, kırsal kalkınma, üniversite-sanayi iş birliği gibi birçok konuda sağladığı desteklerle bölgesel kalkınma merkezli çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Durak, Endüstriyel Simbiyoz Programı ile Avrupa Kalkınma Ajansları Örgütü EURADA tarafından ‘2022 En İyi Uygulama Örneği Ödülü’ne layık görüldüklerini hatırlattı.

Girişim sermayesi fonlarına 100 milyon TL yatırım

Girişim sermayesi yatırım fonları ile TR41 Bölgesi’nde yüksek katma değer yaratma potansiyeli taşıyan girişim ve KOBİ’lerin finansmana erişimini artırmak amacıyla Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı’nı başlattıklarını da vurgulayan Zeki Durak, kurulmuş ya da kurulacak girişim sermayesi fonlarına 5 yıl içinde en az 100 milyon TL yatırım yapacaklarını söyledi. Durak, “Bu fonların bölgemizdeki dinamik, yenilikçi, üretken, yüksek büyüme potansiyeline sahip, yatırım ve büyümenin gerçekleştirilmesi için gerekli finansal kaynakların temininde sıkıntı çeken, vizyon sahibi girişimcilerin sermaye ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak kullanılmasına vesile oluyoruz. Yerel ve küresel potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yapmaya yönelik başvurulara öncelik tanıyoruz” diye konuştu.

Genç istihdamına odaklanıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2022-2023 teması olarak belirlenen ‘Genç İstihdamı’ ile ilgili de birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Zeki Durak, nitelikli eğitimlerle gençleri iş dünyasına hazırladıklarını vurguladı. Durak şu bilgileri verdi: ‘İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları kapsamında Eskişehir OSB, MEGEM ve Eskişehir Sanayi Odası iş birliği ile Eskişehir’de sanayinin ihtiyacı olan alanlarda nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için birçok eğitim ve kursu hayata geçirdik. Bu vesileyle gençlerimizin neredeyse tamamını iş sahibi yaparken, sanayicimizin talep ettiği olan nitelikli eleman ihtiyacını da karşılıyoruz. Öte yandan programın Bursa ayağında Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı (ERTEV) ve Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV) ile yürüttüğümüz projelerle de birçok genç Bursa sanayisinde istihdam ediliyor.”