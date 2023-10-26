Bursa Food Point alım heyeti organizasyonu başladı

Bu yıl 6.’sı düzenlenen programa 30’u aşkın ülkeden yabancı alıcılar katılıyor. Gıda sektörünün uluslararası rekabetçiliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, Bursa firmaları yabancı alıcılarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

İsviçre’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Azerbaycan’dan Almanya’ya kadar farklı coğrafyalardan gelen yabancı iş insanları, Bursa firmalarıyla önemli ticari bağlantıları kurdu. BTSO çatısı altında faaliyet gösteren Küresel Fuar Acentesi’nin üstlendiği organizasyona yaklaşık 70 firma katıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, göreve geldikleri günden itibaren ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ mottosuyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bu yıl 6.’sı düzenlenen programda 70 üretici firmanın 30 farklı ülkeden 200’e yakın yabancı alıcıyı ağırlama fırsatı bulduğunu belirten İsmail Kuş, “Önümüzdeki yıllarda bu rakamlar büyüyerek devam edecek. Bugün ikili iş görüşmeleri olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizi umuyorum ki önümüzdeki dönemde fuarla taçlandırarak daha büyük bir organizasyona imza atacağız. Ülkemizin hedeflerine katkı koyabilmeyi amaçlıyoruz. Tüm dünyadan nitelikli alıcıları Bursa’ya taşımak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz” dedi.

“Kentimizin ihracatçı kimliği güçleniyor”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak, Bursa’da ihracatı artırmaya yönelik düzenlenen organizasyonların önemine vurgu yaparak, "Bursamız Türkiye’nin en önemli ihracatçı kentleri arasında yer alıyor. BTSO’nun öncülüğünde kentimizin ihracatçı kimliği daha da güçleniyor” dedi.