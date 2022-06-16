Bursa, ‘Gelenekten Geleceğe Akan Şehir’ markası ile tanıtılacak

Esra Özarfat

BURSA - Bursa Valiliği koordinasyonunda, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği iş birliği ile hazırlanan Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi’nin lansmanı yapıldı.

Ekonomik, sosyal ve çevresel dengelerin dikkate alınarak Bursa ilinde turizm tanıtım ve marka stratejisinin ve yol haritasının oluşturulduğu plan, ‘Gelenekten Geleceğe Akan Şehir’ marka çerçevesi ve su teması altında Bursa’nın fethinin 700’üncü yılı olan 2026 yılına yönelik olarak yeşil eksenler üzerinde kurgulandı. Bursa’nın turizm alt destinasyonları belirlenirken, tur rotaları da oluşturuldu. Ayrıca tanıtım faaliyetlerinde kullanılacak afiş ve promosyon gibi tasarımlar, fuar tasarımı, Bursa ikonu ve alt tema ikonları, yazı fontu, işitsel logosu ve marka sloganı da belirlendi. Bursa’nın turistik değerleri tarih, doğa, kış sporları, sağlık ve gastronomi olmak üzere 5 tema altında toplandı.

‘Yeşil Bursa’ imajının pekiştirilmesine yönelik yapılacak tanıtım ve markalaşma çalışmaları ‘Yeşil Hisset’, çevre ve topluma yönelik çalışmalar ‘Yeşil Yaşa’ ve kent ekonomisine yönelik yapılacak çalışmalar da ‘Yeşil Büyü’ adı altında gerçekleştirilecek. Turizm stratejisi kapsamında Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Ticaret Borsası, meslek odaları, BEBKA, il müdürlükleri, TÜRSAB, Bursa Uludağ Üniversitesi, ilçe belediyeleri ve Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği gibi kuruluşlar tarafından spesifik çalışmalar yürütülecek.

“Tanıtımı planlı yapan destinasyonlar öne çıkacak”

Lansman toplantısında konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü’nün ‘En İyi Turizm Köyü’ adayı olarak Cumalıkızık’ı değerlendirmeye aldığını duyurdu. Üretim ve ihracat merkezi olan Bursa’nın önemli bir turizm destinasyonu olduğuna dikkat çeken Canbolat; kültür, tarih, doğa ve gastronomi turizmi potansiyeli olan ile ender yerlerin başında geldiğini kaydetti. Yakup Canbolat, “2021 yılında konaklayan yabancı turist sayısı 170 bin 640 iken bu sayı 2022 yılı ilk 4 ayda 81 bin 330 olarak gerçekleşti. 2021 yılında yabancı turistlerin ortalama geceleme süresi 2.37 iken bu yılın ilk 4 ayında 2.34 olmuştur. Pandeminin etkilerinin kalmasıyla turizm dünya genelinde ivmelenecektir. Tanıtım faaliyetlerini planlı yürüten, kaliteli hizmet veren destinasyonlar bu yarışta öne çıkacaktır” dedi.

Toplantıda söz alan BEBKA Genel Sekreteri Zeki Durak, çalışma kapsamında 409 potansiyel turistik değerin analiz edildiğini, farklı kesimlerden yerli ve yabancı 3 bin 500 kişiyle anket yapıldığını söyledi. Durak, “Katılımcı bir anlayışla hazırlanan ve 60’a yakın uygulanabilir eylem önerisi içeren stratejinin bütün kurumlarımız tarafından benimsenmesi ve önerilen eylemlerin uygulanması konusunda gerekli özenin gösterilmesi durumunda ilimizin turizm gelirleri açısından hak ettiği noktaya en kısa sürede ulaşabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Uluslararası tanıtımlara ağırlık verildi

Bursa’nın 2014 yılında Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girdiğini hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kentin geçen yıl da çini ve Bursa ipeğinin ön planda olduğu ‘zanaat ve halk sanatları’ dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olduğunu, bu yıl ise 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildiğini aktardı. Aktaş, Bursa’nın tanıtımı için uluslararası organizasyonlara katılım sağladıklarını, Uludağ’ı 4 mevsim kullanabilmek adına çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, küresel rekabetin sadece mal ve hizmetler konusunda yaşanmadığını, ülkeler ve şehirlerin de turizm, yatırım, sanayi, iş gücü gibi alanlarda rekabet ettiğine dikkat çekti. Koçaslan, kendini öne çıkarabilen kentlerin refah seviyesinin de arttığına vurgu yapan Muhsin Koçaslan, Bursa’nın sahip olduğu değerlerin pazarlanması için güçlü bir imaj oluşturulmasında ortak hareket etmenin önemine işaret etti.

Açılışın arından I Mean İt CEO’su Emrah Yüce Bursa Turizminin Markalaşması sunumunu yaparken, Türkiye Direktörü Nazlı Kayı da Bursa Tanıtım Stratejisi sunumu yaptı.