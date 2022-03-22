Bursa, globaldeki ayak izini yatırımlarla artırıyor

Esra ÖZARFAT



BURSA - Otomotivden makine sanayine, mobilyadan gıdaya pek çok alanda kendi markalarını oluşturmayı başaran Bursalı firmalar, globalleşme adımlarını yurt dışında yatırım yaparak ya da mevcut yatırımlarını artırarak güçlendiriyor. Uludağ İçecek, Aroma, Eker, Sütaş, Özdilek, Çilek Mobilya, Weltew gibi pek çok marka yurt dışındaki tüketiciler tarafından yakından tanınırken, korna üretimi gibi niş bir alanda Bursa ve Çin’de üretim yapan Seger, yüzde 100 elektrikli araçlarını dünyanın pek çok yerine gönderen Karsan, golf ve hizmet araçları üreticisi Pilotcar gibi markalar da Bursa’nın adını dünyaya duyuruyor.

Son dönemlerde yurt dışındaki yatırımlarına odaklanan firmalardan Coşkunöz Holding de Romanya ve Rusya’dan sonra 2025 yılına kadar en az iki ülkede daha yatırım yapmayı planlıyor. Yurt dışındaki yapılanmasına 2012 yılında Tataristan Özerk Bölgesi’nde sac parça üretimiyle başlayan Coşkunöz, 2020 yılında da İtalyan Magnetto Automotive ile ortak oldukları Coşkunöz MA ile Romanya’da Avrupa ve Kuzey Afrika’da üretilecek araçlar için üretime başladı. Ayrıca Çin’le Türkiye’de ve Çin’de kalıp ve seri üretim için stratejik ortaklık hedefliyor. 2021’in sonlarında, Rusya’nın en büyük çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works (PJSC MMK) ile Bursa’da niyet anlaşması imzalayan Coşkunöz, anlaşma ile ortak mühendislik ve prototipleme çalışmaları yürütecek. Otomotiv sektörü dışında da yurt dışında yatırım planlayan Coşkunöz Holding, atık çamur bertarafından enerji üretimi yapan INEVA ile Doğu Avrupa, Türk cumhuriyetleri ve Rusya’da genişlemeyi hedefliyor. Holding CEO’su Erdem Acay, “Bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketimiz CITS ile de Avrupa’ya açılma planlarımız var. Yerli İHA üretimi yapan şirketimiz UAVERA ile Avrupa ülkelerine ihracat yapmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Yurtdışı yatırımların ciro içindeki payını kısa vadede yüzde 15’ten 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde toplam ciromuz içinde ihracatın payı yüzde 40’a çıkacak” dedi.

Turquality’e dahil oldu

Otomotiv yan sanayi, enerji ve iklimlendirme alanlarında 21 şirketi ve 5 bine yakın çalışanı ile faaliyet gösteren Beyçelik Holding, hem yurtiçinde hem yurtdışında faaliyet gösterdiği tüm alanlarda yeni yatırımlara imza atmaya hazırlanıyor. Otomotiv alanındaki şirketi Beyçelik Gestamp’ın Romanya’da da tesisi bulunuyor. Holding’in iklimlendirme sektöründeki markası Warmhaus ise kendi markasıyla 35’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor. Holding CEO’su Baran Çelik, globaldeki değişimleri ve trendleri göz önünde bulundurarak buna uygun yeni yatırımlar planladıklarını, geçen yıl Turquality Destek Programı’na dahil olduklarını belirterek, “Hedef ülkelerde pazar geliştirme faaliyetlerimiz bu destek ile daha da güçlenecek. Program ile global marka gücümüzü daha da yukarı taşıyacağız. Özellikle Çin’in hacim bakımından artan otomotiv pazarından pay almayı ve ihracat ağımıza Almanya, Çekya ve Fransa’yı daha fazla dahil etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Mısır’ın en büyük hazır giyim ihracatçısı

Hazır giyim ve ev tekstilinde dünya markalarının stratejik üretim ortağı olarak faaliyet gösteren Yeşim Grup, yurt dışında 4 üretim merkezine sahip. Bu merkezlerden Mısır’da kurulu Jade Tekstil, 3 farklı lokasyonda faaliyetlerini sürdürürken, Moldova’da da Asena Tekstil adı altında üretim yapılıyor. Yeşim, Jade Tekstil ile 2016 yılından bu yana yaptığı ihracatı 4 kat, istihdamı da 2.5 kat arttırarak son dört yıldır üst üste Mısır’ın en büyük hazır giyim ihracatçısı oldu. Grup CEO’su Şenol Şankaya, “Bir Türk şirketinin yurt dışında tek çatı altında sağladığı en büyük istihdamlardan biri haline geldik. Hedefimiz 12 bin çalışana ulaşmak ve 2025 yılına kadar ihracatımızı 230 milyon dolara taşımak. Mısır’da İsmailia tesisimizde 100 milyon dolarlık ek yatırımla daha da büyümeyi hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

Globalleşmenin ilk adımını Almanya’da attı

Metaverse’de Türkiye’nin ve dünyanın ilk NFT mobilyalarının satışını yaparak gündeme gelen Saloni’nin CEO’su Haluk Özbek, global bir marka olma yolunda ilk adımı Almanya Mannheim’da kurdukları ihracat merkeziyle attıklarını söyledi. Özbek, “Testlerin yapıldığı, ürün ve reçetelerimizi iyi anlatan bir iletişim merkezi oldu. Mobilya, Avrupalı’nın artık zorlandığı, dünyayla rekabet edemediği bir üretim yapısına sahip. Avrupalılar için Türkiye’de üretim yaparak, değerinde ürün satarak, o kazançları da şirketlerimizin gelişmesine harcayarak iyi bir döngü sağlayabiliyoruz. Bir adım ötesi de orada bir depo kurarak hızlı teslimat yapmak. Ayrıca Amerika’da adetlerin az ancak fiyatların yüksek olduğu alıcı grubuna da kendi markamızla ihracat yapıyoruz” diye konuştu. Özbek, Saloni olarak dünya genelinde 210 noktada yer aldıklarını, 40 ülkede tabelalı satış yaptıklarını ve marka ihraç eden bir firma haline geldiklerini vurguladı.