“Bursa hızlı normalleşti, vakalarda dört kat artış seyrediyor”

ZEHRA ORUÇ/BURSA

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, büyükşehir belediyesi olarak aşılamayı hızlandıracak ve teşvik edecek çalışmalar planladıklarını ifade ederken, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da, Bursa’da vaka oranının Türkiye ile paralel olduğunu açıkladı. Bursa olarak normalleşmeye hızlı geçildiğine vurgu yapan Yavuzyılmaz, “İki hafa öncesine göre vakalar Türkiye geneli dört kat arttı. Bursa’da da bu durum paralel seyrediyor. Aşı konusunda dezenformasyon var. Aşı ile önlenebilir bir hastalıkta aşı yaptırmamak akıl tutulmasıdır” derken, maske mesafe ve hijyen konusunda da vatandaşları uyardı.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde (AKKM) düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Alinur Aktaş, iki yıllık dönemde Sağlıklı Kentler Birliği’nde (SKB) yapılan çalışmalar, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’na kabul edilen üyelik süreci, Ulusal Sağlıklı Şehirler Deklarasyonu ve Bursa Şehir Sağlık Gelişim Planı yayını hakkında bilgilendirme yaptı. Aktaş, 81 üye belediyeye ulaşan birliğe 17 büyükşehir belediyesi, 10 il belediyesi, 43 büyükşehir ilçe belediyesi ve 11 il ilçe belediyesi üye olduğunu dile getirdi. İki yıldır Türkiye SKB’nin gündeminin pandemi ve iklim değişikliği konuları olduğunu belirten Aktaş, Bursa Şehir Sağlık Gelişim Planı hakkında da bilgi verdi. Başkan Alinur Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Bursa Sağlık Müdürlüğü ve birliğimizin destekleriyle Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan içeriğinde nüfus ve göç, sağlık, sosyo-ekonomik durum, kentsel altyapı, çevre, dezavantajlı gruplar ve yönetişim bölümlerinin olduğu strateji belgemizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. DSÖ çalışmaları kapsamında da şehir genelinde bir bilinç oluşturmayı amaçlıyoruz. Belediye başkanları da bir nevi kent doktorlarıdır. Şehirde yaşayan insanların araçlarla değil, daha fazla yürüyebilmesi, daha fazla spor yapabilmesi, havanın kirletilmemesi adına da el birliğiyle çok çalışmalıyız. Hepimize çok görev düşüyor. Bursa hızla büyümeye devam ediyor. Sanayisine ciddi talep var. Kaliteli, nitelikli sanayileşmeyi Bursa’ya yerleştirmeliyiz. Bursa fasoncu olmamalı. İnsansız hava araçlarının, yüksek teknolojinin konuşulduğu bir dönem yaşamalıyız. Turizme ağırlık vermeliyiz” diye konuştu.

Toplantıda, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da hazır bulundu.