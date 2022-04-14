Bursa, ihracatçı firma sayısını on binin üzerine çıkarmayı hedefliyor

DÜNYA (BURSA) - Ocak ayında Junioshow Fuarı ile bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünü, Mart ayında da Bursa Textile Show Fuarı ile tekstil sektörünü bir araya getiren BTSO, 3 aylık dönemde üyelerini farklı coğrafyalarda düzenlenen uluslararası marka fuarlarla buluşturdu. Küresel Fuar Acentesi (KFA) Projesi kapsamında şimdiye kadar 200’e yakın yurt dışı fuar organizasyonuyla 7 binden fazla iş insanını buluşturan BTSO, Ticaret Bakanlığı ile birlikte düzenlediği sektörel ticaret heyetleri ile de firmaların ihracat yolculuğunda yanında olmaya devam ediyor. BTSO ayrıca ilk 3 ayda Birleşik Krallık, Arjantin, Bangladeş, Özbekistan, Güney Afrika, Dominik Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’ndan delegasyonları da ağırladı. Bu görüşmelerde, ülkelerdeki ticaret ve yatırım fırsatları ile yapılacak işbirliği imkanları detaylı bir şekilde ele alındı.

Bursa Textile Show’a 60 ülkeden katılımcı

BTSO’nun ihracata yönelik fuar organizasyonları Bursa Textile Show ve Junioshow üyelerin ihracatçı kimliğine büyük güç kattı. Ocak ayında düzenlenen Junioshow Fuarı’nda 200’e yakın firma stant açtı. Dört kıta 71 ülkeden bin 300’ü aşkın yabancı alıcıyı sektör temsilcileriyle buluşturan fuar, 28 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Düzenlenen bir başka yeni nesil fuar ise Bursa Textile Show oldu. Ur-Ge projeleri kapsamında B2B organizasyonların düzenlendiği fuara 4 binden fazla ziyaretçi katılırken, 60 ülkeden yaklaşık 400 yabancı alıcı da Bursalı firmalarla ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Fuarda 128 firma stant açtı. 17-21 Mayıs tarihlerinde dünyanın en büyük ikinci ev tekstili fuarı HOMETEX için hazırlıklarını sürdüren KFA Fuarcılık, yılın ilk çeyreğinde ise BTSO üyelerini Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen LA Textile Show, New York Build Expo ve Paris’te düzenlenen Premiere Vision ile Texworld Fuarlar ile buluşturdu. İşlenmiş Gıda UR-GE Projesi kapsamında ayrıca sektör temsilcileri Moskova’da ilk yurt dışı pazarlama faaliyetini gerçekleştirdi.

2022 nitelikli üretim ve ihracat yılı

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ihracatı geliştirmeye yönelik çalışmalarla şimdiye kadar 2 bin 900 yeni ihracatçı firmanın Bursa ekonomisine kazandırılmasına destek olduklarını söyledi. Burkay, “Bursa’da 7 bin 300 olan ihracatçı firma sayısını 10 binin üzerine çıkarmayı amaçlıyoruz. Türkiye ekonomisinin yeni başarı hikâyesinde üreticiler ve ihracatçılar önemli rol oynuyor. Bursa iş dünyası olarak 2022’yi nitelikli üretim ve ihracat yılı olarak ilan etmiştik. 2022 yılında düzenlediğimiz yeni nesil fuarların yanı sıra geniş katılımlı alım heyeti organizasyonlarımız sektörlerimizin ihracatına önemli katkılar sağladı. Hedefimiz daha fazla üyemizin ihracatçı olmasını sağlamaktır. Bursa Büyürse Türkiye Büyür vizyonuyla dış ticaret odaklı hamlelerimizi sürdüreceğiz” dedi.