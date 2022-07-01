“Bursa inşaat sektörünü yurtdışına açmak için dört ayaklı çalışma yürütüyoruz”

DÜNYA (BURSA) - İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Yurt dışı Yatırım İlişkileri Geliştirme Toplantısı’nda konuşan Başkan Mustafa Andıç, sektörde yaşanan sıkıntıların aşılabilmesi için yurt dışı pazarlarla ilgili 4 ayaklı çalışma yürüttüklerini söyledi. Andıç, “Bunlar; Türkiye’de ürettiğimiz gayrimenkullerin yabancıya satışı, yabancı yatırımcıların Bursa’mızdaki projelere yatırımcı olmaları, yurt dışındaki projelere inşaat malzemelerimizi pazarlayabilmek ve taahhüt şirketlerimizin yurt dışında inşaat işi alabilmelerini sağlayabilmek” dedi. Son bir yıldır üyeleri güvenli bir şekilde yurt dışına açma arayışı çerçevesinde New York’tan Özbekistan ve İran’a kadar pek çok hedef ülkede temaslarda bulunduklarını ifade eden Mustafa Andıç, sektördeki daralmanın devam ettiğini, konuta erişimin de çok zorlaştığını belirtti. Yabancıya satışın şu anda en yüksek seviyesine ulaşmış olmasına rağmen yine de tüm satışların sadece yüzde 5’ini oluşturduğuna işaret eden Andıç, yabancıya satışı ülkeye döviz getirmesi nedeniyle önemsediklerini kaydetti.

“Müteahhitler sermaye güçlerini erittiler”

İlk çeyrek rakamlarını da değerlendiren Andıç, 2022’nin ilk çeyreğinde sadece 126 bin dairelik inşaat ruhsatı alındığını, yıllık 800 bin konut ihtiyacı olduğu düşünüldüğünde arz tarafındaki sorunların henüz aşılmadığını söyledi. “Müteahhitler yeni yatırımlara girişseler bile başladıkları projeyi satış noktasına getirecek sermaye güçlerini erittiler” diyen Andıç, müteahhit sayısında yaşanan azalmanın istihdama da olumsuz yansıyacağını dile getirdi. Mustafa Andıç, “Öncelikle fiyat istikrarına kavuşulmalı, kurlardaki aşırı dalgalanmalar durmalı, enflasyon dizginlenerek düşürülmeli, alım gücü yükseltilmeli, arsa fiyatlarındaki artış durdurulmalı. İmarlı arsa stokunun arttırılması, yeni imarlı arsaların süratle açılması gerekiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın şehir çeperlerindeki arazilere altyapı götürerek vatandaşlara satmak istemesini, iyi niyetli bir yaklaşım olarak görüyoruz. Yine bir alternatif olarak kamu arazilerinin geçici olmayan müteahhitlik sınıfı sahibi olan inşaat firmalarına da satılması sağlanarak, bu arazilerin toplu konut anlamında daha verimli kullanımı sağlanabilir. Böylelikle, konutta yüzde 50’ye ulaşmış olan arsa payları düşürülebilir. Organize konut bölgesi oluşturulabilmesi için BTSO önderliğinde akademik odalar ve İMSİAD olarak çalışmalarımıza başlayacağız” diye konuştu. Başkan Andıç ayrıca gayrimenkul fiyatlarını düşürebilmek için, bazı yapısal değişikliklere ihtiyaç olduğunu anlattı.