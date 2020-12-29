Bursa iş dünyası asgari ücreti değerlendirdi

BURSA (DÜNYA) - Bursa iş dünyası Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından açıklanan ve 2021’de geçerli olacak asgari ücreti değerlendirdi.

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, yaptığı değerlendirmede, “Katma değerli ürün üreten bir ülke olmak için eğitilmiş insan gücü en önemli girdidir. Eğer insanınız, yeterli eğitime sahipse yeni ürün de geliştirir, o ürünün pazarlamasını da sağlar, kaliteyi de artırır. Böyle olunca hem ülke, hem şirketler hem de çalışanlar daha fazla refah içinde yaşayabilir. Yüksek ücret iyi eğitimle gelir. İyi eğitim de, niteliği artırılmış, nicelik olarak da yeterli eğitim kurumları ve eğiticilerle ama en başta bunu içselleştirmiş bir anlayışla gelir.” ifadelerini kullandı.

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu,

olağanüstü bir dönemden geçildiğini belirterek, "Önceki yıllarda yapılan her türlü değerlendirmenin haklılık payı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak içerisinde bulunduğumuz koşullar normal bir değerlendirme ile açıklanamaz. Bu yüzden yüzde 21’lik asgari ücret zammının öncelikle hem işverenlerimize hem de işçi dostlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Diliyoruz ki sağlık koşulları yeniden normale dönsün, sanayi çarkları eskisi gibi dönmeye başlasın. Daha fazla sipariş gelsin, işverenimiz daha çok iş alsın. İşçimiz de alın terinin karşılığını en iyi şekilde alabilsin. Burada asıl meselenin yıllardır gözden kaçırıldığını düşünüyorum. O mesele de üretim gücüdür. Biz üretim gücümüzü yükseltmek, ürettiğimiz ürün ve hizmetlerin katma değerini arttırmak zorundayız. Bunları yapmadan ne işçimiz ne de işverenimiz istediği rakamları kazanabilecektir. Ekonomimizde yaşanan bu kısır döngüyü aşmalı ve dünya ekonomi liginde yukarılara çıkabilmenin hesaplarını yapmalıyız. Yurt dışı pazarında ‘Türk Malı’ olgusunu daha iyi anlatabilmek, yeni müşteriler ve pazarlar tespit etmek, buralara ihracat yapmak ve ürünlerimizi daha yüksek fiyatlara satabilmek için çalışmamız gerekiyor. Asgari ücret meselesi, işte tüm bunları başardığımız zaman kendiliğinden çözülecek bir sorundur." değerlendirmesinde bulundu.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ise asgari ücret artışıyla ilgili şunları kaydetti: “2020 yılı hepimiz için zor geçti. Hem işveren hem de çalışan kesim olarak birçok özveride bulunuldu. Bu süreçte üreterek desteğini kesmeyen hem işveren hem de çalışanlar için asgari ücretten vergiler ve kesintilerin çıkartılması memnun edecektir. Sanayide işvereni düşündüren beyaz yakalı personelin ücret artırımı olacaktır. Çünkü işçilerin fazla mesai ile maaşları artabilmektedir. Bu durumda beyaz yaka personelin de maaşlarının dengelenmesi gerekecektir.”