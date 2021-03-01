Bursa iş dünyası “büyümemizi 2021’de de sürdüreceğiz” dedi

ZEHRA ORUÇ

BURSA - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin 2020 yılı büyüme oranını yüzde 1.8 olarak açıkladı. TÜİK, yılın 4. Çeyrek büyümesinin de yüzde 5.9 olduğunu duyurdu. Büyümenin 2021 yılında da devam edeceği görüşünde olan Bursa iş dünyası temsilcilerinin değerlendirmeleri şöyle:

“Reel sektörümüze destekler sürdürülmeli”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, 2020’nin pozitif büyüme performansıyla birlikte aynı zamanda finansal kırılganlıkların arttığı, faiz ve enflasyonun yatırım iklimi açısından risk oluşturduğu bir yıl olduğunu ifade ederek, “Finansal istikrarın sağlanmasıyla yatırım iştahı yeniden artacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hukuk, demokrasi ve ekonomi alanında gerçekleştirilecek reformlar ve hizmet sektörümüzün faaliyetlerine yeniden başlamasıyla refah seviyemizi geliştirecek çok daha güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme hamlesi gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bu noktada reel sektörümüze sunulan desteklerin sürdürülmesi de büyük önem taşıyor” dedi.

“Zamanında alınan doğru kararların neticesi”

Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz ise, “Pandeminin bütün olumsuzluklarına rağmen ülkemizin 2020 yılını yüzde 1.8 oranında büyüme ile kapatmış olması önemli bir başarı. Pek çok OECD ülkesinde ekonomiler küçülürken bizim son iki çeyrekte sırasıyla yüzde 6.7 ve yüzde 5.9 oranlarında büyümeye devam ediyor olmamız göz ardı edilmemelidir. Bu zamanında alınan doğru kararların etkisi ile Türk sanayicisinin iş adamının başarısıdır. Yine el birliği ile çalışarak bu büyümeyi devam ettirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Ülkemiz diğer ülkelerinden farklı”

NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez de, “Ülkemiz diğer ülkelerinden farklı. Pandemi birçok sektörü ama sanayiyi pek etkilemedi. Ülkemizde otomotiv sektörü, tekstil ağırlıkta. Bunlardaki artışlara baktığımızda pandeminin kötü etkilediği dönemlerdeki telafisini gerçekleştirmiş olduk. Çin tarafından tedarik zinciri yavaş yavaş doğu Avrupa’ya bizim ülkemize kayıyor. Bunun da faydası olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da reel sektörün desteklenmeye devam etmesiyle büyümeyi sürdürebileceğimizi ifade edebilirim” dedi.

“Sanayicinin üzerindeki yükler azaltılmalı”

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, "İhracat desteklerinin artarak devam etmesi, üretim üzerindeki maliyetlerin hafifletilmesi, bu hafta beklenen reformların açıklanması ile yukarı seyrin artarak devam edecektir" dedi. Pandeminin etkilerine rağmen sanayicinin üretmekten vazgeçmediğini hatırlatan Çevikel, sanayicinin üzerindeki yüklerin azaltılması gerektiğini kaydederek, "Girdi maliyetlerinin azaltılmasını beklerken Ocak ve Şubat aylarında yüzde 1 zam yapıldı. Bu zam 1 Mart itibariyle de yapıldı. Bu dönemde yapılan bu zamlar üretmek isteyen sanayiciyi zorluyor" diye konuştu.

“Türkiye dinamizmi bu”

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, iş insanları olarak koşulların sağlanması halinde üretimi ve ihracatı artırabilecek güçte olduklarını kaydederek, şunları söyledi: “Açıklanacak hukuk ve ekonomi reformlarının da, Türkiye’yi daha adil, özgür ve refah toplumunda ilerleyen uluslar arasına sokmasını umarım. Reformların yankısı yatırımcının ülkemize sermaye getirmesiyle ortaya çıkacaktır.”

“Devlet üzerine düşeni yaptı şimdi sıra piyasa ekonomisinde”

BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, pandemiye rağmen 2020 yılında 1,8’lik büyümenin değerli olduğunu belirterek, “Devlet 2020’de üzerine düşeni yaptı şimdi piyasa ekonomiyi çalışmaya başlıyor. 2021 yılının yüzde 5-6’nın üzerinde bir büyümeyle tamamlanacağını düşünüyoruz. Devlet 2020’de üzerine düşeni yaptı şimdi piyasa ekonomiyi çalışmaya başlıyor. Aşı ile birlikte ekonomi krizden çıkıyor. İkinci yarı hızlı bir kalkınma olacak ve Avrupa’ya yakın olan Türkiye bundan iyi bir pay alacak" diye konuştu.

“Takdire şayan bir performans”

MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Alpay, ““Böylesi zorlu bir dönemde Türkiye ekonomisinin pozitif büyüme trendini sürdürerek yıl genelinde yüzde 1,8 oranında büyümesini, takdire şayan bir performans olarak değerlendiriyoruz. Aynı zamanda yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, G20 ülkeleri içerisinde 2020 genelinde Çin’le birlikte pozitif büyümeyi başaran tek ülke olmuş ve bu zorlu süreci en az hafif hasarla atlatan ülkelerin başında yer almaktadır” dedi.

“Pandeminin bitmesi yakındır”

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan, “Türkiye 2020’de büyüme açısından OECD ülkeleri arasında ilk, G-20 ülkeleri arasında ikinci sırada. Yılı büyüyerek tamamlayan az sayıda ülkeden biriyiz. Pandeminin bitmesinin de yakın olduğunu düşünüyorum, haliyle bu veriler önümüze daha iyi bakmamızı daha umutlu olmamızı sağlıyor” dedi.

“2021’den daha umutluyuz”

GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya da, “Bu büyüme verileri beklediğimiz bir gelişmeydi. Sanayi üretim endeksindeki artış, büyümenin işareti oldu. Temennimiz bunun giderek daha da artarak devam etmesidir. 2021 yılı Türkiye için atılım yılı olacaktır. Özelikle 2021’in 2’nci çeyreğinden itibaren büyümemizin gözle görülür bir şekilde artacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu. BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız, 2020 yılının dünyadaki tüm olumsuz gelişmelere ve pandemiye rağmen hasarsız atlatıldığını ifade ederek, “Sektör olarak da üretim anlamında hareketlilik başladı. 2021’den daha umutlu olduğumuzu söyleyebilirim” dedi. Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy da, “Daha önceki değerlendirmelerimde ‘tünelin ucu gözüktü’ demiştim, şimdi ise ‘tünelden çıkışımız başladı’ şeklinde bir yorumum olabilir. 2021 yılında daha ileriye doğru gideceğiz. 2021 yılı 2020’den daha iyi olacaktır” şeklinde konuştu.

“Reform paketi hayati önem taşıyor”

Elde edilen başarının 2021 yılında da artarak devam edebilmesi için salgının etkilerinin sürdüğü sektörlerin beklentilerinin karşılanmasının kritik derecede önemli olduğunu dile getiren Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Kalıcı ve sağlıklı büyüme için reform paketi hayati önem taşıyor. Kalıcı ve sağlıklı büyüme için yapılacak köklü değişiklikler ve alınacak yeni tedbirlerle Türkiye ekonomisi, 2021 yılında da yeni başarı hikayeleri yazacaktır” diye konuştu.

“Tedbirlerle sektörün büyümesi sağlanmalı”

İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, şunları kaydetti: “Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 1.8, geçen yılın son çeyreğinde de yüzde 5.9 büyüdü. İnşaat sektörüne baktığımızda 2020'de yıllık olarak maalesef yüzde 3,5’lik bir daralma var. Yıl içerisinde konut kredi faizlerinin ve ticari faizlerin yüksek olmasından dolayı satışlar azaldı. İnşaat maliyetlerindeki artışlar da çok yüksek oldu. Dolayısıyla bunlar da beraberinde sektörde bir daralma oluşturdu. Bu daralmanın işsizliğe olumuz etkileri olmaması için alınacak tedbirlerle sektörün büyümesi sağlanmalıdır”

“Destekler artarak devam etmeli”

Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Akyıldız, açıklanan rakamlara yönelik değerlendirme yaparken, pandemi sürecinin dünya ekonomisinde ciddi kayıplara yol açtığının altını çizdi. (BUTTİM) Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, “Büyümenin sürdürülebilir olması için fiyat istikrarının sağlanmasını ve ihracatçının daha fazla desteklenmesini bekliyoruz” dedi. BATISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Er, pandemi her ne kadar çeşitli sıkıntılara neden olduysa da bu büyüme rakamlarının Türk sanayicisinin, iş insanının önemli bir başarısı olduğunu ifade etti. TÜMSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu ise, “Çalışmayı, üretmeyi sürdürmemiz gereken bir dönemdeyiz. Pandeminin olumsuz etkilerinin sona ermesiyle, 2021 yılı hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimize inanıyorum” diye konuştu. GÖRSİAD Başkanı Engin Çetiner de, salgın döneminde Avrupa eksilerde kapatırken Türkiye’nin artıda kapatmasının, salgın döneminde çalışıldığı ve başarılı olunduğunun kanıtı olduğunu söyledi.