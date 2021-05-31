Bursa iş dünyası gelecekten umutlu

BURSA (DÜNYA) - OECD üyesi ülkeler arasında en çok büyüyen, G20 ülkeleri arasında da Çin'den sonra en fazla büyüme oranını yakalayan ülke olmamız Bursa iş dünyası temsilcileri tarafından mutlulukla karşılandı. Kısıtlamaların yavaş yavaş kalkması ve aşı uygulamasının artmasıyla yılın geri kalanında da bu büyümenin artarak devam edeceğini vurgulayan iş dünyası temsilcileri, gelecekten umutlu olduğunun altını çizdi.

“Azim ve çalışkanlığın göstergesi”

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, 20201’in ilk çeyreğinde yüzde 7.0’lık büyümenin büyük umut olduğunu ve Türk insanın azminin ve çalışkanlığının göstergesi olduğunu söyledi. Türkay, pandeminin etkilerinin atılmaya başlanacağı bir yıl olarak gördükleri 2021’in ilk çeyrek rakamıyla bu beklentilerini haklı çıkardığını söyledi. Türkay, “2020’de pandemi nedeniyle yavaşlayan büyümemiz umarım bu yıl pandemi etkisinin azalmasıyla tekrar hızlanacaktır. Bu süreç bizim bu hızlanmayı kalıcı kılmamızın önemini gösterdi. Dinamik ve esnek anlayışımız, içine düştüğümüz zorluklardan çabuk çözüm üretmemizi sağladı. Dinamizm ve esneklik güzel bir meziyet ancak bir o kadar önemli olan da planlı, şoklara dayanıklı, kuralları belli olan bir ekonomik yapı oluşturmaktır” dedi. Türkay, yaz aylarıyla birlikte pandemiyi artık kabus olmaktan çıkarmanın umudunu taşıdıklarını da kaydederek, “Turizmin istenilen düzeyde olmasa da devreye girmesiyle ikinci çeyrekte de büyümenin sürmesini bekliyoruz. Ardından yıllık büyümede de çok iyi rakamlar göreceğimize inancımız tam” diye konuştu.

“Pandeminin etkilerini üzerimizden atıyoruz”

Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, “Kendini dünya ekonomisinin önde gelen ülkelerinden ayrıştırarak büyümesini sürdüren ülkemizin ihracat ve üretim odaklı anlayışı ve Türk sanayicisinin büyük fedakârlığıyla geleceğe emin adımlarla yürüyeceğine olan inancımız tamdır” değerlendirmesinde bulundu. BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir ise şunları kaydetti: “Ekonomimiz, 2021 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir büyüme performansı sergileyerek yüzde 7 büyüme kaydetti. Pandeminin etkilerini yavaş yavaş üzerimizden attığımızın göstergesi. Normal hayata geçişimiz ve aşılanma hızının da artması ile güzel günlerin daha yakın olduğunu düşünüyorum.”

“İkinci yarı toparlanma dönemi olacak”

GESİAD Başkanı Murat Kaya, bu olumlu gelişmelerin daha da artarak devam etmesi temennisinde bulunarak, “Buna her açıdan ihtiyacımız var. Ben 2021 yılı ikinci yarısının toparlanma adına önemli bir dönem olacağını düşünüyorum” dedi. NOSAB Başkanı Erol Gülmez da, “Önümüzdeki süreçte aynı azim ve kararlılıkla üretmeye ve ihracata odaklanarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu doğrultuda yılın ikinci çeyreğinde büyüme rakamlarının çift hanelere ulaşacağını ve yılı daha iyi noktalarda bitireceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Sürpriz olmadı”

Aşılanmanın ardından hizmet sektöründe de normalleşmeye gidilmesini beklediklerini kaydeden MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, büyümenin sürdürülebilir olmasının önemine vurgu yaptı. İlk çeyrekte beklenti rakamlarını aşmanın kendileri için sürpriz olmadığını kaydeden BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, “İhracattaki olumlu gelişmelerin ve hedeflerin aşılmasının bu büyüme rakamlarına yansıyacağını düşünmüştük. Bu manada pandemiye rağmen dünya ekonomilerinin küçüldüğü böyle bir dönemde ülkemizin büyüme ivme yakalaması bizleri mutlu ediyor. Önümüzdeki günlerde pandemiden zarar gören küçük esnafımızla ilgili de tedbirler alınarak bu büyüme daha da tabana yayılmış hale getirilir” dedi.

“İnşaattaki sıkıntılar daralmaya ve işsizliğe sebep olur”

İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, inşaat sektöründe yaşanan sıkıntıları dile getirerek şunları aktardı: “. Bu büyümenin sürdürülebilir olması için inşaat sektörünün de içinde bulunduğu tedarik sıkıntısının çözülmesi ve malzeme fiyatlarındaki aşırı zamların dizginlenmesi adına muhakkak önlem alınması gerekiyor. Aksi halde lokomotif sektör olan inşaatta yaşanan bu sıkıntılar sektörün daralmasına ve dolayısıyla işsizliğe sebep olacaktır.” İMOS Başkanı Osman Aybil de, mobilya sektörü olarak, ülkenin üretimine, ihracatına ve büyümesine katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

“Üretim ve ihracat odaklı büyümeye devam”

Kayapa OSB Başkanı Yalçın Toy ise, 2020’nin ikinci yarısı itibari ile sanayicinin üretim ve ihracatta aktif olmasının bugünkü sonuçları doğurduğunu belirtti. ARSİYAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Durmuş, “Büyüme rakamları, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıdan ülkemizin üretim kapasitesini artırarak faydalandığını gösteriyor. Bu olumlu bir gelişme. Bunun dezavantajı parasal genişlemenin enflasyon etkisi ve döviz kurlarındaki yukarı doğru baskı. Bu olumlu gelişmenin sürdürebilirliği açısından üretim ve ihracat odaklı büyümeye devam etmeli aynı zamanda döviz kurlarındaki baskı da azaltılmalıdır” dedi.

“Pandemi sonrası için umut aşılıyor”

ASKON Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldız da, “2021 yılının ilk çeyreğindeki yüzde 7’lik büyüme iş dünyası olarak bizleri sevindirdi. 6 bandında beklenen büyüme rakamının aşılması da mutluluk verici. Türkiye bu ekonomik büyüme oranı ile G20 ülkeleri arasında Çin'den sonra en fazla büyüme oranını yakalayan ülke oldu. Pandemi günlerinde pek çok ülkede daralma yaşanırken Türkiye’de büyüme olması, pandemi sonrası için dönem için bizlere umut aşılıyor” diye konuştu. BATISİAD Başkanı Ahmet Er, gelecekten umutlu olduklarını dile getirirken, TÜMSİAD Bursa Şube Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu da, bu başarının devlet-millet dayanışmasının bir ürünü olduğunu kaydetti.