Bursa iş dünyası ihracat ve nitelikli üretime odaklanacak

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyası olarak 2022 yılında yeni yatırımlara, istihdam oluşturmaya ve ihracatı geliştirmeye odaklanacaklarını belirterek, “2022’yi nitelikli üretim ve ihracat yılı olarak ilan ediyoruz. Yıl boyunca yapacağımız çalışmalarla bir taraftan imalatı, istihdamı ve ihracatı artırırken, eş zamanlı olarak da girişimcilik ekosisteminin gelişimini, inovasyonu, katma değeri yüksek teknolojik ürünleri ve ölçek ekonomisine geçişi hızlandırmayı hedefliyoruz. Yeni nesil sanayi anlayışına uygun şekilde yüksek teknolojili ve katma değerli üretim merkezi konumunu güçlendirmeyi amaçlıyoruz” dedi. İş dünyasının temel beklentisinin üretim ve yatırım ortamının kalıcı olarak iyileştirilmesi olduğuna işaret eden Burkay, ekonomi politikalarının nitelikli büyümeyi tesis edecek destekler ve öngörülebilirliği artıracak uygulamalarla hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Burkay, iş dünyası olarak üreticilerin yüksek kurla mücadele ettiği, yüksek faiz duvarı nedeniyle yatırımların sekteye uğradığı bir ekonominin sürdürülebilir olmadığını ifade ederek, “TL’nin hızla değer kazanması ve piyasalarda oluşan olumlu havanın kısa sürede tüketici fiyatlarına yansıması hepimizin ortak arzusudur” diye konuştu.

Tarımda yapısal reform beklentisi

Dövizdeki yüksek volatilite ve kurda yaşanan dalgalanmalara rağmen Bursa Ticaret Borsası üyelerinin çalışmaktan, kent ve ülke ekonomisine katma değer yaratmaktan geri durmadığını vurgulayan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 2022 yılının, ekonomik istikrarın tamamen sağlandığı, enflasyonun tolere edilebilir bir düzeye indirildiği, kur ve fiyat dalgalanmalarının sonlandığı, mevcut istihdamın korunarak yeni istihdam alanlarının yaratıldığı bir yıl olmasını bekliyoruz. Stratejik bir sektör olan tarımda girdi maliyetlerinin azaltılarak dışa bağımlılığın azaltılacağı yapısal reformların uygulamaya alınması büyük önem taşıyor. Üretim, yatırım ve ihracat odaklı büyüme hedefine katkı sunacak desteklerin ivedilikle hayata geçirildiği bir yıl olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Kırılganlığa karşı güven ortamı tesis edilmeli”

Dövizdeki hareketliliğin öngörülebilirliği yok ettiği için iş dünyasında endişelere yol açtığını dile getiren Türkiye Genç İşinsanları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, kırılganlığa karşı güven ortamının tesis edilmesinin önemine dikkat çekti. Çevikel şunları söyledi: “2022’nin temiz enerji, yeşil üretim ve dijital dönüşüm gibi konuların gölgesinde geçeceğini söylemek mümkün. 2022’de de kalıcı büyüme başarısı yakalamak istiyorsak ekonomik ortamı yatırım, üretim ve istihdama uygun hale getirmeliyiz. Bu ortamın sağlanabilmesi için en önemli zemin ise oynak döviz kurları ve enflasyonun dengeye oturtulması. Reel sektörün beklentilerini karşılamak adına atılacak adımlar ve üreticinin desteklendiği politikaların çeşitlenerek hayata geçirilmesi noktasında beklentilerimiz sürüyor. 2022’de istikrarlı bir başarı yakalamak istiyorsak üretim gücümüze güvenmeli ve üreticiyi her koşulda desteklemeliyiz.”

“Önümüzdeki dönem için öngörüde bulunmak zor”

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Başkanı Ergun Hadi Türkay da ekonominin en değerli temel taşının güven olduğuna vurgu yaptı. Türkay, iş insanlarının ekonomik karar alırken bazı parametrelerin gelişimini tahmin ederek hareket ettiklerini belirterek, “Bunu yapamazlarsa, karar alamazlar, yapmamayı tercih ederler. Sonuç olarak hiç hareket etmezsiniz. Önümüzdeki dönem için öngörüde bulunmak zor. Önümüzü göremiyoruz” değerlendirmesini yaptı. Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Erol Gülmez de, “Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de emtia fiyatlarının çok hızlı artması, dövizin sürekli yukarıya doğru ivme yapması bize 2020’yi aratır oldu. Bu gelişmelerin ışığında sanayiciler açısından 2022 yılı öngörülemiyor. Her şeye rağmen üretmeye ve ihracata var gücümüzle, çalışanlarımızla birlikte devam edeceğiz” açıklamasın yaptı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay, ihracatçıları kur nedeniyle karşılaşacakları olası zarara karşı korumak amacıyla atılan adımların önemli olduğunu söyledi. Alpay: “Bu durum ihracat yapan firmalara müşterilerine fiyat vermede kolaylık sağlayacaktır. Tüm bu gelişmelerin 2022’nin ilk aylarında ekonomimizde ciddi bir canlanmaya yol açacağı kanaatindeyim. Sadece Türkiye değil, ABD ve Avrupa ülkeleri tarihlerinde görmedikleri enflasyon rakamları ile karşı karşıya. Bu şartlar altında asgari ücretteki yüzde 50’lik artış kararını MÜSİAD olarak olumlu karşılıyoruz” dedi.

İnşaat Müteahhitleri ve Sanayicileri İşadamları Derneği (İMSİAD) Başkanı Mustafa Andıç, 2022 ile ilgili öngörülerin, pandeminin ve dövizin seyrine bağlı olarak değişiklik göstereceğini ifade ederek, “Hükümetten beklentimiz, öngörülemezliği aşarak, fiyat istikrarı ve ekonomik güven ortamının oluşturulmasıdır. Milyonlarca ailenin ekmek kapısı olan, ülkemizin taşıyıcı sektörlerinden biri olan inşat sektöründe imalatın desteklenmesi, malzeme tedarikinin gözetilmesi gerekiyor” açıklamasını yaptı.