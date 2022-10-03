Bursa iş dünyası oda ve borsa temsilcilerini seçti

Esra ÖZARFAT / Ali ŞAHİN

BURSA - 51 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük odalarından olan BTSO’da seçim maratonu tamamlandı. 12 bini aşkın üye oy kullanırken 70 meslek komitesinin 50’den fazlası tek liste ile seçime gitti. BTSO’nun meslek komitesi sayısı 63’ten 70’e, komite üyesi sayısı 330’dan 378’e, meclis üye sayısı ise 134’ten 155’e yükseldi. Meclis ve komitelerin yüzde 35’inin yenilendiğini belirten BTSO Başkanı İbrahim Burkay, seçim sürecine ilişkin şunları söyledi: “Meslek komitesi seçimlerimizi, 133 yıllık köklü bir çınar olan Odamızın kültürüne ve geleneğine yakışır bir şekilde tamamladık. Toplamda 12 binden fazla üyemiz sandık başına gitti. 70 meslek komitemizin 50’sinden fazlasında tek liste oluştu. Üyelerimiz, isimlerin değil, kente değer katan projelerin etrafında bütünleşti. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı bugünkü seçkin konumuna taşıyan ve güçlü kılan temel unsur, birlik ve dayanışma içindeki hareket olgusudur. Bu demokrasi şöleninin kazananı Bursa oldu.”

Yeni dönemde güçlü temsil hedefi

Küresel ekonomide önemli bir dönüşüm sürecinin yaşandığını, Bursa’nın da son yıllarda BTSO liderliğinde hayata geçirilen projelerle kabuk değiştirmeye başladığını belirten İbrahim Burkay, “Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu olan BTSO, üretimden ticarete, istihdamdan ihracata kadar her alanda ve her üyeye dokunan projelerin merkezi haline geldi. Odamız, meslek komitelerimiz ve meclis üyelerimizle sektörlerinin sorunları için çözüm üreten bir hüviyet kazandı. Daha önce ‘Oda ne iş yapar’, diyen üyelerimizde, bugün, hangi projeye ne kadar katkı sağlayabilirim, anlayışı hâkim” dedi. Bursa iş dünyasının yeni dönemde BTSO çatısı altında artık çok daha güçlü bir şekilde temsil edileceğini vurgulayan Burkay, “Bizlerle birlikte ‘Kendine İnan Ülkene Güven’ anlayışıyla hareket eden tüm iş dünyası temsilcilerimizi kutluyorum. Odamız çatısı altında Bursa’mızın ve ülkemizin hedeflerine katkı sağlayacak olan tüm iş dünyası temsilcilerimiz için de yeni dönemin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

İTSO’da da seçimler yapıldı

İnegöl Ticaret Sanayi Odası (İTSO) Meslek Komiteleri ve Meclis Üye seçimleri gerçekleştirildi. 18 meslek grubunun yer aldığı seçimlerde 13 meslek grubu tek liste ile seçime girdi. Gıda grubunda 3 liste yarışırken, Makine Metal ve İmalat Sanayi, Eğitim ve Sağlık, İnşaat Malzemeleri ve Hizmet ile Finans meslek gruplarında ise 2 listeyle seçimler tamamlandı. Orhangazi TSO 4 Ekim, Karacabey TSO ise 8 Ekim’de yapılacak seçimlerle meclis ve komite üyelerini belirleyecek.

Borsa da meclis üyelerini belirledi

Bursa Ticaret Borsası’nda da (Bursa TB) üyeler 1 Ekim’de meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi için sandık başına gitti. 8 meslek grubunun yer aldığı seçimlerde 52 meslek komitesi üyesi ile 22 meclis üyesi belirlendi. Borsa’nın yönetimi 7 Ekim’de belirlenecek. Burada da mevcut başkan Özer Matlı’nın görevi sürdürmesi bekleniyor. Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı seçimleri değerlendirdi. Matlı, “Tüm dünyayı derinden etkileyen ve ticarette köklü değişikliklere yol açan korona virüs salgını ile küresel ekonomik krize rağmen Bursa Ticaret Borsası olarak üyelerimizden aldığımız güç ile büyümeye devam ettik. Önümüzdeki dönemde de yine üyelerimize hizmet etmeye, Borsamıza yakışan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile bugün bizlere desteklerini esirgemeyen başta üyelerimize, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, değerli meclis üyelerimize şükranlarımı sunuyor; seçimlerimizin üyelerimize, Borsamıza ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.