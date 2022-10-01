Bursa iş dünyası seçim heyecanı yaşıyor

Esra ÖZARFAT / Ali ŞAHİN

BURSA - 51 bin üyesi bulunan BTSO’da seçim heyecanı yaşanıyor. Sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemi 17.00’ye kadar sürecek. Mevcut BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ın yeniden başkan seçilmesine kesin gözüyle bakılırken, bugün yapılan komite ve meclis üyesi seçimlerinin ardından 7 Ekim’de başkanlık ve meclis divanı seçilecek.

Oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay 63 olan komite sayısının 70’e çıkarıldığını ve 134 olan meclis üyesi sayısının da 154’e ulaştığını söyledi. 70 meslek komitesinin 54’ünde tek liste ile seçim yapıldığını belirten Burkay, BTSO çatısı altında Bursa iş dünyasının sektör temsilcilerinin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu vurguladı. İbrahim Burkay, “133 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda bugün, demokratik anlamda tüm üyelerimizin haklarını kullandığı önemli bir gün. Bursa, Türkiye ekonomisine katkı koyan çok önemli illerin başında geliyor. Özellikle üretimden ihracatına, hizmet sektöründen sağlık sektörüne kadar tüm alanlarda Türkiye ekonomisinin lokomotif gücü olan Bursa'mızda iş dünyasının çatı kuruluşu olan BTSO’da bugün tarihi bir gün. 51 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük odası olan BTSO, bugün seçimlerle birlikte önümüzdeki süreçte hem 154 meclis üyesini belirleyecek hem de cuma günü yeni yönetimini ve organlarını tespit edecek” dedi.

70 komitenin 54’ünde tek liste

Gelişen dünyada birçok yeni alanın ortaya çıktığını, bu alanları da temsil edecek yeni 7 komiteyi de ekleyerek yeni dönemde 63 olan meslek komitesi sayısını 70’e çıkarttıklarını ifade eden İbrahim Burkay, 134 olan meclis üyesi sayısının da 154’e ulaştığını kaydetti. Burkay, “Bu hem sektörlerin hem meslek gruplarının kendini temsil edebilme olanağını arttırıyor. Bu anlamda bu yeni sürecin de Bursa iş dünyasına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Seçimimiz de hayırlı olsun” diye konuştu. 70 komitenin 54’ünde tek liste ile seçime gidildiğine işret eden Burkay, “Bu çok önemli. Çünkü sektörlerin birlik ve beraberliğinin en önemli göstergesi. Aslında sektör temsilcileri tek bir liste altında toplanarak önemli olanın proje üretmek olduğunu gösteriyorlar. Bu dönemki seçimde şunu net olarak ifade edeyim, gerçekten 54 komitemiz tek listeyle giderek burada proje öncelikli olduklarını bizlere gösterdiler. Diğer komitelerimizde de aslında farklı meslek gruplarının içinde olduğu komitelerimiz var. O yüzden buralarda iki liste belki çıktı. Ama ben 70 komitenin tamamında projelere ve sektöre yönelik hizmetlerin ve vizyonun ortaya konduğu güzel bir dönemin bu listelerle yaşanacağını düşünüyorum. Müthiş bir katılım var, dışarıda otoparkların hepsi doldu. Bu aslında Bursa iş dünyasının, kendi meselelerine nasıl sahip olduğunun en önemli göstergesidir” değerlendirmesini yaptı.