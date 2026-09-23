Bursa iş dünyasında yeni rota: Güçlü sanayiye bilişim desteği

Nezaket ÇETİN

Bursa bilişim sektörünün yeni teknolojilerle birlik­te hızlı bir dönüşüm süre­cinden geçtiğini belirten Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği (Bİ­SİAD) Başkanı İdris Doğrul, gele­cek döneme ilişkin önceliklerini 6 başlıkta sıraladı. Doğrul, yapay zekâ ve otonom sistemler, kuan­tum ve ileri yazılım mimarileri, ye­şil bilişim, küresel yetenek üssü, bilişim diplomasisi ve bilişim di­asporasının sektörün gündemin­de daha fazla yer alacağını söyledi. Teknolojik gelişmelerin takip edil­mesinin giderek zorlaştığını belir­ten Doğrul, Bursa’nın güçlü sana­yi altyapısının yeni teknolojilerin uygulanması açısından önemli bir avantaj olduğunu ifade etti.

Bilişimde 6 başlık öne çıkıyor

Yapay zekâ ve otonom sistem­lerin iş modellerini değiştirdiğini belirten Doğrul, kuantum tekno­lojilerinin de donanımın yanı sıra yazılım tarafında yeni bir dönem başlattığını söyledi. Türkiye’nin bu teknolojik dönüşümde yer alabil­mesi için yazılım, donanım ve insan kaynağının birlikte geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. Yeşil bilişimin de sektör açısından giderek önem kazandığını belirten Doğrul, Ye­şil Mutabakat ve sürdürülebilirlik gündeminin bilişim sektörünü de doğrudan etkilediğini söyledi. Bili­şimin yalnızca sanayiyle değil, eği­tim, sağlık ve kamu hizmetleriyle de bütünleşmesi gerektiğini ifade etti.

“Bilişim diplomasisiyle pazar açabiliriz”

Sektörün ihtiyaç duyduğu ni­telikli insan kaynağına da dikkat çeken Doğrul, yapay zekâ, yazı­lım, uzay çalışmaları, biyotekno­loji, genetik bilim ve nörobilim gi­bi alanlarda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç olduğunu söyledi. Üniver­sitelerin de bu dönüşüme uyum sağlaması gerektiğini belirtti.

Bursa’daki bilişim firmalarının uluslararası pazarlara açılabilmesi için bilişim diplomasisinin güçlen­dirilmesi gerektiğini belirten Doğ­rul, özellikle küçük ve mikro ölçek­li firmaların uluslararası pazarla­ra erişiminde yeni mekanizmalara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bilişim diasporasının da bu sü­reçte önemli bir kaynak olduğunu ifade eden Doğrul, farklı ülkeler­de bulunan Türk teknoloji yete­nekleriyle daha güçlü bir ağ ku­rulabileceğini belirtti. Kentlerin dijital dönüşümünde kamu, yerel yönetimler, iş dünyası ve teknolo­ji sektörünün birlikte hareket et­mesi gerektiğini kaydetti.

“Klasik dünya diye bir şey artık yok”

Teknolojik gelişmelere uyum sağlamanın şirketler açısından zo­runluluk haline geldiğini belirten Doğrul, 2030’a kadar bilişim firma­larının dönüşüm sürecini hızlan­dırması gerektiğini söyledi. Sana­yicilerin de yapay zekâ ve bilişim teknolojilerini üretim süreçlerine daha fazla entegre etmesi gerekti­ğini ifade etti. Yapay zekâ destekli karar mekanizmaları ve dijital ikiz­lerin üretimde verimlilik sağlaya­bileceğini belirten Doğrul, “Klasik dünya diye bir şey artık yok. Ya bu­na ayak uyduracaksınız ya da siste­min dışında kalacaksınız” dedi.

Yapay zekâ KOBİ’lerde dönüşümü hızlandıracak

Yapay zekânın üretimden pa­zarlamaya, insan kaynaklarından karar alma süreçlerine kadar şir­ketlerin çalışma biçimlerini de­ğiştirdiğini belirten Doğrul, tek­nolojinin yalnızca günlük işlerde kullanılan bir araç olarak görül­memesi gerektiğini söyledi.

Bursa’da bazı firmaların ya­pay zekâ entegrasyonunda ilerle­me kaydettiğini ancak KOBİ’lerin önemli bölümünde dönüşümün daha zorlu olduğunu ifade eden Doğrul, muhasebe, pazarlama, sosyal medya ve çağrı merkezi gibi alanlarda yapay zekâ destekli oto­masyonun yaygınlaşabileceğini kaydetti. Yapay zekâ kullanımının veri güvenliği konusunu da gün­deme getirdiğini belirten Doğrul, Türkiye’nin kendi verisini koruya­bileceği teknolojik altyapıya sahip olması gerektiğini söyledi.

Makine ve otomasyonda yapay zekâ etkisi

Bursa’nın güçlü sanayi altyapı­sının yapay zekâ ve yazılım tekno­lojilerinin geliştirilmesi açısın­dan önemli bir avantaj sunduğunu belirten Doğrul, özellikle otomas­yon ve otonom sistemler gelişti­ren firmaların ön plana çıkaca­ğını söyledi. Robotik sistemlerin üretim süreçleriyle daha fazla en­tegre edilmesiyle sanayide yeni uygulamaların yaygınlaşacağını ifade eden Doğrul, hizmet sektö­rünün de yapay zekâ kullanımı­nın hızla artabileceği alanlardan biri olduğunu kaydetti.

Tekstilde ise yalnızca dijital makinelerin kullanılmasının ye­terli olmayacağını belirten Doğ­rul, üretim altyapısının bütüncül biçimde yenilenmesi gerektiğini söyledi. Tarımda yapay zekâ uygu­lamalarının yaygınlaşması için de veri ve planlama altyapısının güç­lendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Yerli yapay zekâ için donanım altyapısı şart”

Türkiye’nin yapay zekâ ve yazılım alanında daha güçlü bir konuma ulaşabilmesi için insan kaynağının yanı sıra teknoloji know-how’ının geliştirilmesi gerektiğini belirten Doğrul, yerli yapay zekâ sistemleri için donanım altyapısının da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kuantum bilgisayarlar ve yüksek işlem gücü gerektiren sistemlerin maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Doğrul, bu alanlarda kamu desteklerinin önem taşıdığını ifade etti. Yapay zekâ sistemlerinin işlem ve altyapı maliyetlerinin de arttığını belirten Doğrul, bu maliyetlerin yalnızca bilişim sektörünü değil, yapay zekâyı kullanacak sanayi ve diğer sektörleri de ilgilendirdiğini kaydetti.