Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen Bursa’nın 1/100.000’lik 2040 Çevre Düzeni Planı’na akademik odaların da dahil edilmesi gerektiğini belirten Küçükkayalar, “Planın 2020’den önce açıklanması gerekirdi. Hala açıklanmadı. Görüş de alınmadı. İçeriden bazı duyumlar alınıyor. Oradan da çıkan ana fikir mevcuda teslim olduğumuz yönünde. Bursa, kaçak ve plansız yapılaşmaya teslim olmuş durumda” açıklamasını yaptı. Bursa’nın deprem kuşağında yer aldığına işaret eden Ülkü Küçükkayalar, “Bugün çarpık yapı stoğumuzu depreme karşı güvenli yapılar haline getirme amacıyla başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları yeterli olmamıştır. Ada bazında, sosyal dokuyu zedelemeyen bir anlayışla, bilimin ışığında olası afet tehlikelerini öngörerek, insan odaklı bir kentsel dönüşüm uygulamasına ivedilikle geçilmelidir. Aktif fay hatları, dere yatakları, su taşkın alanları, tarım toprakları, yangınlar ve deniz doldurularak kazanılan alanlar bilimsel gerçekler ve gerekli bilimsel araştırmalar göz ardı edilerek yapılaşmaya açılmamalıdır. Yapı stoğu envanteri yapılmalı ve bu envanter doğrultusunda yapılar gözden geçirilmeli” diye konuştu.

“İki kadın mühendisten biri işsiz”

Her kentte bir fakültenin açılmasının doğru olmadığını ifade eden Ülkü Küçükkayalar, nitelikli mühendis ve meslek erbabı yetiştirilememesinin ciddi bir insan kaynağı kaybına neden olduğuna işaret etti. “Nicelik arttı ama niteliğin de aynı oranda artması gerekiyor” diyen Küçükkayalar, inşaat mühendisleri özelinde gençlerin yüzde 50’sinin, kadın inşaat mühendislerinden de iki kişiden birinin işsiz olduğunun altını çizdi. Niteliklerin artırılması noktasında meslek içi eğitimlere ağırlık verdiklerini vurgulayan Küçükkayalar, ayrıca eğitimlerin online platforma taşınarak daha fazla üyeye ulaşacaklarını aktardı.