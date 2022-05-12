Bursa Kalite Ödülü’nde geri sayım başladı

DÜNYA (BURSA) - Bu yıl “Birlikte Güçlüyüz, Birlikte Başaracağız” teması ile 25 - 26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 19’uncu Kalite ve Başarı Sempozyumu’nun ardından 26 Mayıs akşamı EFQM modeli ile kalite yolculuğuna katılan kurumlara ödülleri verilecek. BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar ve Bursa Kalite Ödülü Yürütme Kurulu (BKÖYK) Başkanı Alptekin Aykaç’ın katıldığı toplantıda süreçle ilgili bilgi veren KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi, “Değişim ve dönüşüm ile yaşam her geçen gün yeniden şekilleniyor. Yeni iş yapma biçimleri, yeni dijital dünyalarla kurgulanan sosyal yaşam ve bu yöndeki yatırımlar hızını kesmeden devam ediyor. İş yaşamının köklü sektörleri tecrübeleri ile lokomotif olmayı sürdürüyor. “Amaçlarda birlik, ortak ilkeler oluşturmak, uygulamak bugünü yaşamak için değil; geleceğe birlikte varmak için insanlığın ve yaşam döngüsünün çıkış noktası”; işte tam da bu sebeplerle ulusal düzeydeki konuşmacılar ve katılımcılarımızla bu konuları 25 - 26 Mayıs 2022 tarihlerinde sempozyumda “Birlikte Güçlüyüz, Birlikte Başaracağız” teması ışığında tartışmaya açacağız” dedi.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar da “Son birkaç yılda, dijital dönüşümden, yapay zekaya, eğitimden, sürdürülebilirliğe, karbon salınımından, doğal olarak küresel ısınma ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’na kadar pek çok konuyu basın toplantılarımızda gündeme getirmişiz. Bu yılki mottomuzun da tam yerinde olduğunu görüyoruz. Yaşadığımız salgın ve ardından dünyadaki ekonomik sorunlar ile savaşlar, bize bir kez daha tek başına dayanmanın mümkün olmadığını gösterdi. Geçen yıllarda konuşmaya başladığımız ve halen konuştuğumuz konular ve sorunların ancak güç birliği ile çözülebileceğinin artık daha çok farkındayız. Biz de BUSİAD olarak yeni dönemde oluşturduğumuz 11 komite çerçevesinde paydaşlarımızla birlikte Bursa’mız ve ülkemiz için neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Güçlerimiz, kaynaklarımız ve en önemlisi zaman ve emeğimiz sınırsız değil. O nedenle 19. Kalite ve Başarı Sempozyumumuzun mottosu, hayatımızda tüm alanlarda bizler için bir mihenk taşı olmalı. Yapacağımız tüm çalışmalarda, önümüze çıkacak tüm zorluklara karşı, “Birlikte Güçlüyüz, Birlikte Başaracağız” diyoruz. Bunun kanıtı da 24 yıldır KalDer ile BUSİAD arasında devam eden ve Bursa’mıza örnek olacak bu iş birliğidir. EFQM Modeli ile sürekli mükemmelliği yakalamak için kalite yolculuğuna katılan değerli kurum ve kuruluşlarımızı kutluyor, mükemmellik yolculuğunda onlara başarılar diliyorum” diye konuştu.

Sempozyumda katılımcılar; 4 farklı konuda oturum, Yaşam Kalitesi Oturumu, Bursa Kalite Ödülü Töreni, online platformda sanal olarak ‘Saklamıyorum, Paylaşıyorum’ Kitap ve Oyuncak Kumbarası Fotoğraf Sergisi, Karikatür Sergisi, çalıştaylar gibi farklı etkinliklere katılabilecek. Hitachi Astemo Türkiye, Bandırma Belediyesi, Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin finale kaldığı Bursa Kalite Ödülü de 26 Mayıs akşamı sahibini bulacak.