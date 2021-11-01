Bursa Kent Konseyi’nde Orhan güven tazeledi

BURSA (DÜNYA) - Bursa Kent Konseyi’nin Genel Kurul Toplantısı, Atatürk Kongre Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, şehre katkı sunmak amacıyla geçtiğimiz dönem göreve aday olduğunu ancak pandemi sebebiyle istedikleri enerjiyi tüketemediklerini söyledi. Kent Konseyi yapısı hakkında katılımcılara bilgi veren Orhan, geçmiş dönemde kent konseylerine emek harcayan isimlere teşekkür etti. Bursa’daki tüm sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak hemşerilik bilincini iyi noktaya taşımak istediklerini belirtti. Doğduğumuz yer kadar doyduğumuz yere de sahip çıkmak gerektiğini ifade eden Orhan, bu konuyu deklarasyon altına alacaklarını dile getirdi.

Bursa’da herkesin birbirini sevip sayacağı ortamı arzuladıklarını söyleyen Orhan, “Farklı kültürler bizim zenginliğimiz. Gelecek nesillere daha iyi Bursa bırakmanın derdi içerisinde olacağız. Doğal afetlere karşı gerekli tedbirlerin alınması için çalışacağız. Türkiye’yi ve Bursa’yı ilgilendiren tüm önemli konuları konuşacağız. İlgili kurumlarla iletişim kuracağız. Çevremize daha iyi bakmalıyız. Çevre bilincini de önemsiyoruz. Gerçek kimliğimize dönmek için mücadele etmeliyiz. Bursa’yı seviyoruz. Bir olup beraber olursak kimse çevreye zarar vermeye cesaret edemez” dedi. Yeni dönemde üstün yetenekli çocuklar için tam zamanlı okul projesi için çalıştıklarını hatırlatan Orhan, hazırlanan projeyi nihayete erdirmek istediklerini söyledi.

Faruk Anbarcıoğlu’nun divan başkanlığındaki yapılan genel kurulda, mevcut başkan Şevket Orhan, oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi. Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan döneminde görev yapacak olan Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri de 22 asıl ve 22 yedek olmak üzere belirlendi. Asıl üyeler arasında, Abdullah Dikel, Ali Bozkurt, Ali Yılmaz, Ayşegül Yıldız, Cemal Akkuş, Doç. Dr. Enes Battal Keskin, Elif Kibar Topçu, Fehmi Yıldız, Füsun Karakurt, Hızır Ofluoğlu, İrfan Koç, İsmail Aydoğdu, Mehmet Hanefi Yıldırım, Musa Bektaş, Mustafa Karlovalı, Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sedat Demir, Serpil Savaş, Sevil Pamirol, Suat Gülçimen, Şenol Çulcu, Yüksel Köse yer aldı.