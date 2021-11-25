Bursa Kitap Fuarı 3 Aralık'ta başlıyor

BURSA (DÜNYA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl pandemi tedbirleri kapsamında yapılamayan kitap fuarının ikincisi 3-12 Aralık tarihleri arasında Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapılacak. Fuar, Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken’in 120’nci doğum yılına atfedildi. Karabağ zaferi nedeniyle bu yıl misafir ülke olarak dost ve kardeş Azerbaycan belirlendi. Fuarın onur konukları da Azerbaycan’dan onur konuğu olarak Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı ve Halk Yazarı Anar Rızayev ile Türkiye’den Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü ve UNESCO Yaşayan Kültür Hazinesi unvanı sahibi Prof. M. Uğur Derman olacak. 120’ye yakın yayınevi ile 200 civarı yazar ve şairin katılım sağlayacağı fuarda, Ahmet Mümtaz Taylan, Ahmet Taşağıl, Ali Lidar, Ali Utku, Aykut Kazancıgil, Bahadır Yenişehirlioğlu, Bekir Develi, Buket Uzuner, Emrah Safa Gürkan, Ercan Kesal, Hayati İnanç, İkbal Gürpınar, İlber Ortaylı, İsmail Kara, Mehmet Aydın, Metin Önal Mengüşoğlu, Murat Menteş, Mustafa Kara, Nurullah Genç, Savaş Barkçin, Serdar Tuncer, Şükrü Erbaş, ve Turan Karataş gibi birçok önemli isim okurlarıyla buluşacak. Kitap kurtlarının merakla beklediği fuarın tanıtım toplantısı Altıparmak’taki Millet Kütüphanesi’nde yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa İl Kültür Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan katıldı.

1 milyon TL’lik kitap

Kitap Fuarı boyunca Merinos’taki fuar alanında bir kitap kumbarası bulunacağını da dile getiren Başkan Aktaş, herkesin kitap kumbarasına bağışta bulunabileceğini belirterek, “Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ‘Kütüphanesiz okul kalmasın’ projesi başlatıldı. Bu kapsamda şu ana kadar Bursa’daki 214 okula kütüphane kurulmuş. Biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 214 okula tam bir milyon TL değerinde kitap bağışlayacağız. Bu kadar önemli projeye Büyükşehir Belediyesi olarak sessiz ve kayıtsız kalamazdık. Üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Gençleri ilgilendiren faaliyetleri çok önemsiyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. Geleceğimizin sağlam olması da okuyan ve düşünen nesillerin yetişmesine bağlıdır” diye konuştu.