Bursa Model Fabrika, KOBİ’lerin dijital dönüşüm yolculuğuna rehberlik ediyor

Esra ÖZARFAT

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Sanayi Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) destekleriyle yürütülen Bursa Model Fabrika, deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak teori ve pratiği birleştiriyor. Hayata geçirdiği makro projelerle Türkiye’ye örnek çalışmaların merkezi haline gelen BTSO liderliğinde, iş dünyasının talepleri doğrultusunda oluşturulan Model Fabrika’dan eğitim alan işletmelere önemli destekler de veriliyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında kurgulanan Model Fabrika’dan eğitim alan işletmeler, KOSGEB’den 70 bin TL’ye kadar destekten faydalanabiliyor. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Model Fabrika ile hakkında sorularımızı yanıtladı.

Bursa Model Fabrika’nın altyapısı hakkında bilgi verir misiniz? Fabrikada ne üretiliyor?

Dünya genelinde 25 uygulaması bulunan Model Fabrika’nın odağında imalatçı KOBİ’lerin üretim proseslerindeki kayıp kaçakları önlemek, dijital teknolojileri üretim sistemlerine entegre etmek ve enerji verimliliği dönüşümünü gerçekleştirmek bulunuyor. Gerçek bir fabrika gibi kurgulanan Bursa Model Fabrika’da CNC, montaj hattı ve operatörlerin bulunduğu üretim hattı yer alıyor. Her sektöre hizmet veren Model Fabrika’da 260 parçadan oluşan paletli robot taşıyıcı üretimi yapılıyor.

Fabrikanın verdiği hizmetleri anlatır mısınız?

Model Fabrika’da eğiticilerin eğitilmesi ve eğitici havuzunun oluşturulmasından sonra pilot işletmelere yönelik eğitim faaliyetleri başladı. Öğren-dönüş danışmanlık programı kapsamında 19 eğitim modülünün belirlendiği Model Fabrika’da proses yaklaşımı, Kaizen, SMED, yetkinlik yönetimi, iş istasyonu tasarımı ve enerji verimliliği gibi konularda eğitimler veriliyor. Model Fabrika’da seçilen firmalara öncelikle yalın üretim konusunda teorik eğitim veriliyor. Ardından Model Fabrika’da birebir olarak uygulamalı eğitimler gerçekleştiriliyor.

Hangi sektörlere hizmet veriliyor? Model Fabrika’dan kaç firma yararlandı?

Model Fabrikada şu anda otomotiv, tekstil, makine, kauçuk ve metal sektörlerinde hizmet vermeye devam ediyor. Öğren-dönüş projesi kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 10 firmada çalışmalar yapılırken, 40’tan fazla firmaya da tanıtım ve fragman eğitimi verildi. Model Fabrika’dan şimdiye kadar bine yakın kişi de yararlanma imkanı buldu. Kalkınma ajansları, organize sanayi bölgeleri, ticaret ve sanayi odaları ile kurumlara verilen çeşitli eğitim ve tanıtım çalışmalarının yanı sıra lise ve üniversite öğrencilerine yönelik de 3 gün süren yalın teknikler ve uygulamaları eğitimi verildi. Söz konusu eğitimlerde mevcut durum senaryoları üzerinden üretim sisteminin en verimli duruma iyileştirilmesi sağlanıyor. Model Fabrika’daki eğitimlerin ardından ise uygulamalı danışmanlık olarak fabrikalarda modüller uygulanıyor. 19 modülün uygulanması ise danışmanlıkla birlikte yaklaşık 4 aylık bir süreci kapsıyor.

Firmaların verimliliği, yatırım yapmadan yüzde 60’a kadar arttı

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, dünya genelinde hız kazanan dijital üretim uygulamalarını Bursa sanayisine entegre etmeyi amaçladıklarını söyledi. Model Fabrika ile bu alanda büyük bir ilerleme kaydettiklerini belirten Başkan Burkay, “İşletmelerimizin verimli çalışabilmeleri amacıyla önce yalın üretimi öğrenmelerini amaçlıyoruz. Model Fabrika’da eğitim aldıktan sonra görevli danışmanlarımızla kendi fabrikalarını düzenleyen firmalarımız herhangi bir yatırıma gerek olmadan verimliliğini yüzde 60’a kadar artırdı” dedi. Burkay, Bursalı sanayicilerin kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak rekabetçi üretim yapmak zorunda olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Model Fabrikamız verimlilik ve dijitalleşmeye ilişkin sanayicilerimize önemli bir vizyon sunmaktadır. Verimlilik dönüşümünü sağlamak ve uluslararası rekabet gücünü artırmak isteyen tüm işletmelerimizi Model Fabrika’nın imkanlarından faydalanmaya davet ediyorum.”