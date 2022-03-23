Bursa Model Fabrika ve BTÜ’den işbirliği

DÜNYA (BURSA) - Bursa Model Fabrika’nın, Bursa Teknik Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirdiği eğitimler yaklaşık 4 hafta sürdü. 19 öğrenci merkezde 19 ayrı modül hakkında detaylı bilgiler aldı. Eğitim programının sertifika töreni ise Bursa Teknik Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlendi. Programa, BTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu ve Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aytaç Yıldız, Bursa Model Fabrika Direktörü Birol Aksel’in yanı sıra akademisyen ve yöneticiler ile öğrenciler katıldı.

Bursa Model Fabrika Direktörü Birol Aksel, BMF’nin yalın şirket organizasyonunu ve kültürünü benimsetmek, işletmelerin üretim aşamalarındaki verimliliğini artırmak ve dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. BTSO öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen proje kapsamında firmaların dijital dönüşümüne katkı sağlandığını kaydeden Aksel, “Bursa Model Fabrika, yıl içerisinde pek çok uygulama ve teorik eğitime ev sahipliği yapıyor. Geleceğin mühendislerine, geleceğin teknoloji eğitimlerini vermiş olmaktan, gençlerimizi iş hayatına hazırlamaktan oldukça memnunuz. Bu eğitimlerin Bursa Teknik Üniversitesi işbirliğinde artarak devam edeceğine inancımız tamdır” dedi.