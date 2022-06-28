Bursa muhabirimiz Zehra Oruç'un mutlu günü

DÜNYA (BURSA) - Bursa Banquet Palas’ta yapılan düğünde çiftin nikah şahitliğini AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Ahmet Kılıç, Refik Özen ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay yaptı. Düğün töreninde çifti, ailesi ve sevenleri yalnız bırakmazken, çok sayıda davetli de çiftin mutluluğunu paylaştı.