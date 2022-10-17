Bursa, Nilüfer Çayı için harekete geçti

ALİ ŞAHİN/BURSA

Kaynağını Uludağ’dan alarak Bursa Ovasını baştan sona geçip Marmara Denizi’ne dökülen Nilüfer Çayı’nın ‘eskiden olduğu gibi’ tekrar temiz suyuna kavuşması için Bursa’nın ortak aklı devreye girdi. Bursa Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) katılımıyla yapılan dar kapsamlı toplantının ardından; Nilüfer Çayı’nın içerisinden geçtiği ilçe belediye başkan ve yöneticileri, organize sanayi bölgelerinin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve bakanlık temsilcilerinin katıldığı geniş kapsamlı toplantı düzenlendi. Toplantıda, Nilüfer Çayı tüm yönleri ile ele alındı.

"Fizibilite çalışması yapıldı"

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki toplantıda konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, Nilüfer Çayı’nda sanayi ve diğer atıklardan dolayı çevre kirliliği yaşandığını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise şehrin son 25-30 yıldır Nilüfer Çayı’nın kirliliğini konuştuğunu dile getirdi. Şehrin doğusundan batı yakasına kadar geniş bir hat izleyen, şehir merkezini bölüp geçen çayın düzenlenmesi ve düzeltilmesiyle alakalı fizibilite çalışması yapıldığını açıklayan Başkan Aktaş, sürekli konuşulan çevre kirliliği konusunda iş insanlarının da duyarlı davrandığını söyledi.

"Evsel atıkları da konuşmalıyız"

Nilüfer Çayı’yla ilgili fizibilite çalışması yapan firma tarafından yapılan sunumun ardından söz alan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Nilüfer Çayı’nın Bursa için önemli bir konu olduğunu söyledi. Gözden kaçırılmaması gereken konular da bulunduğunu ifade eden Burkay, organize sanayi bölgelerinin tamamında kendilerine ait arıtma tesislerinin bulunduğunu anlattı. Burkay, “Bu çalışmaya, Bursa sanayisinin yüzde 47’sini kapsayan plansız sanayi alanlarını da eklemeliyiz. Evsel atıkların da proje içerisinde yer alması gerekir. Şehrin doğusundaki 3 sanayi bölgesinden atıkları topluyoruz. Tek bir merkezde bu arıtmayı yapıyoruz” dedi.

"Projeyi değerli buluyoruz"

Projeye başladıklarında, özellikle tarım kesiminden ‘mevcut kanallardan kirli suyun aktığı yönünde’ şikayetler geldiğini belirten Burkay, “Deşarj ve kolektör hatlarımızı döşedikten sonra, sanayiden gelen tüm atığı ‘kolektör hatlarıyla toplayıp’ arıtılmış suyu yeşil çevreye ulaştırdık. Ama gördük ki bütün kanallar durdu. Yani bizim akarsu dediğimiz, akarsuyu kirletiyor dediğimiz olay, tamamen endüstriyel atıklardan oluşan deşarjdı. Yaklaşık 3-4 yıldır, bölgede tarım yapanların bizim kolektör hatlarının belirli noktalarından su çektiğini de gördük. Nilüfer Deresini kurtaralım ama aynı zamanda bu kolektör hatlarıyla birlikte bunu deşarj ettiğinizde, Nilüfer Deresi’nin kuruyacağını da hesap edelim. Oranın beslenmesi de lazım. Elbette projeyi çok değerli buluyoruz ve önemsiyoruz” diye konuştu.