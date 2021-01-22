Bursa, nitelikli sanayi ve turizmle büyüme hedefliyor

Esra ÖZARFAT



BURSA - Bursa’yı geleceğe taşıyacak projelerde toplumun tüm kesimleriyle istişare halinde ortak aklı devreye alarak hareket ettiklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pek çok sektörde kendini kanıtlamış Bursa’nın bundan sonraki süreçte nitelikli sanayi ve turizm değerleriyle birlikte büyümesi gerektiğini söyledi. Bursa’nın sanayileşme sürecinin geçmişte doğru yönetilmediğini savunan Aktaş, “Sanayi, istihdam ve konut demek. Her açıdan beni heyecanlandırıyor. Ancak sanayi aynı zamanda göç demek. Bursa’nın konut alanlarına ihtiyacı var. 3 milyon nüfusun 2 milyon 200 bini merkezde yaşıyor. Nitelikli boş alanlar oluşturulmalı. Bunun doğru yönetilmesi lazım. Şimdiki süreçte bünyemize ne tip sanayi katmamız gerektiğini karar vermemiz lazım. Turizm ve sanayi birbirini destekleyen iki önemli konu. Her iki alanda da büyümeliyiz” dedi.

“Toplu taşımadan bu kadar kaçış sağlıklı değil”

Öte yandan, Bursa’nın trafik problemini gidermek için şehrin pik noktalarında akıllı kavşak ve yer altı sensör uygulamalarını sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Alinur Aktaş, pandemi nedeniyle 2020’de toplu taşımada yüzde 65 kayıp yaşadıklarını ifade etti. Büyükşehir’in ulaşım kanadı Burulaş’ın geçen yıl zarar ettiğine işaret eden Aktaş, BBBUS’ta yüzde 49, Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) yüzde 70, raylı sistemler ve lastiklilerdeki taşımalarda da yüzde 56 kayıp yaşandığını açıkladı. Zararın 240 milyon lira civarında olduğunu söyleyen Aktaş, “Buna rağmen yasaklı günlerde de ulaşım araçlarımız göreve devam ediyor. Şu anda yüzde 36 taşıma yapıyoruz. Optimizasyon gibi büyük çaplı yatırımlarımız devam ederken pandemiye yakalandık. Biraz kısa çalışma ödeneği, biraz kendi içimizdeki tasarrufl arla ve büyükşehir bütçesinden sübvanse ederek krizi yönetmeye çalıştık” açıklamasını yaptı.

6 kıtada 57 ülkenin 416 kentinde, Avrupa’da ise 31 ülkedeki 239 kentte araştırma yapan Tom Tom’un 2020 yılı raporuna göre Bursa’nın trafiği en sıkışık kentler listesinde Avrupa’da 61, dünyada ise 105’inci sırada yer aldığını aktaran Aktaş, şunları söyledi: “Bir önceki yıla göre büyük bir artış olmasa da pandemi nedeniyle toplu taşımadan uzaklaşma oldu. Ayrıca düşük faizli otomobil kredisi gibi olanaklar da bireysel araç sahipliğini artırdı. Toplu taşımadan bu kadar kaçış sağlıklı değil. Pandeminin gidişatına, aşının etkisine göre nisan ayından itibaren belirli saatlerde indirimler gibi toplu taşımayı teşvik edici uygulamalar planlıyoruz. 350 bin olan metronun günlük taşımasını, optimizasyonla 500 bine çıkarmanın planlarını yaparken şimdi yolcu arıyoruz.”

Sanayicilere “termal turizme yatırım yapın” çağrısı

Turizmde önceki yıllarda yapılan çalışmaların meyvelerini pandemi sonrasında toplayacaklarını belirten Aktaş, bunun için alan ve destinasyon planlamalarının yapılması gerektiğini ifade etti. Bursa’ya özgü bir değeri 2021 yılı teması olarak belirleyerek, yıl içinde konu özelinde yapılacak etkinliklerle Bursa’yı ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtacaklarını anlatan Aktaş, ayrıca 4 Nisan tarihinde taleplerin alınacağı ve Türkiye’den 2 şehrin kabul edileceği UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na da ‘zanaat ve halk sanatları’ alanında dahil olmak için başvuru hazırlığında olduklarını bildirdi. Sıcaksu diye bilinen ve termal altyapının bulunduğu 200 dönümlük alan için yatırımcılara çağrıda bulunan Aktaş, “Sıcaksu’da yatırım için karşılık bulamıyoruz.

Pandemi öncesinde Türkiye’nin farklı yerlerinden ve yurtdışından çeşitli yatırımcılarla görüşmelerimiz oldu. Ancak sonuçlanmadı. Bu kentin önemli bir değeri olan termal turizmi yeniden canlandırabilmek için özellikle Bursalı sanayicilerden yatırım yapmalarını bekliyoruz. İş dünyasıyla bir araya geldiğimizde bu konuyu muhakkak gündeme getiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak kadim özellikleri muhafaza ederken, modern Bursa’yı inşa etmeye çalışıyoruz. Amacımız bu şehre beraberce değer katmak. Daha kat edeceğimiz çok mesafe var” çağrısında bulundu.

"Desteklediğimiz nitelikli ürünler pazarda karşılık buldu”

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Tarım A.Ş.’nin 2019 tarım ihracatının 284 bin dolar olduğunu hatırlatan Aktaş, geçen yıl ise 350 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini anlattı. Almanya, Singapur ve Umman’a siyah incir, Hong Kong’a siyah incir, deveci armudu, kivi ve nar, Malezya’ya ise siyah incir, çilek, kestane, Trabzon hurması ve kivi gönderdiklerini aktaran Aktaş, bu yıl ihracatı 1 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefl ediklerini açıkladı. Tarımın stratejik öneminin pandemi döneminde daha da fazla anlaşıldığına işaret eden Alinur Aktaş, “Yaban mersini, ahududu, goji berry, lavanta gibi özellikli ürünlere önem verdik ve pazarda ciddi bir karşılık buldu. Tarımda daha fazla mesafe alacağımızı düşünüyorum. Hal bu dönemde en hareketli noktalarımızdan biri oldu. Pandemide pazar fileleri ve vitamin destek paketlerimizi vatandaşlara ulaştırdık. Kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle yüksek verimli hayvan ırklarının temini, kaliteli fide, fidan ve tohumluk dağıtımı, ekipman destekleri, toprak analizleri başta olmak üzere her alanda çiftçilerin yanında olmaya çalışıyoruz. 2018’den bu yana verilen desteklerle bin 100 dekar alanı katma değerli üretime kazandırdık" dedi.

“KOBİ OSB’ye destek veririz”

Başkan Alinur Aktaş, kent merkezinde kalmış, büyüme alanı bulamayan ancak büyümek isteyen iş yerlerinin mevcut yerlerini terk ederek KOBİ’ler için belirlenen alana taşınmaları halinde KOBİ OSB projesine belediye olarak onay verebileceklerinin altını çizdi. İstanbul’a bir saat mesafede, hızlı tren, otoyol gibi faktörlerle Güney Marmara Havzası’nın en önemli üretim üssü olan Bursa’nın çok çeşitli yerlerden girişimcilerin yatırım yapmak istediği yer olarak öne çıktığına dikkat çekti. Aktaş, “Gemlik’te TOGG için ayrılan askeri arazinin kalan kısmı da gelecekte otomotiv tedarik sanayi için muhakkak yatırıma açılacaktır. 75.Yıl KOBİ Sanayicileri Toplu İşyerleri Yapı Kooperatifi (KOTİYAK) tarafından planlanan ancak çeşitli nedenlerle bugüne kadar gerçekleşmeyen 2 bin 300 dönüm alan, TEKNOSAB’a dahil edildi. Sanayici için yeni alan açılmış oldu” bilgisini verdi.

“Yunuseli, tüm Bursalıların yararlanacağı bir alan olacak”

Atıl durumda kalan Yunuseli Havaalanı için kent gündeminde farklı görüşler ortaya atılırken, Alinur Aktaş, “Alan yeniden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na dönüyor. Tahsisten vazgeçiliyor. Böyle bir açık alan kent için avantajdır. Tüm Bursalıların istifade edebileceği bir alan olması için farklı projeler üzerinde çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.