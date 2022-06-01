Bursa, Old City’yi öne çıkararak bacasız sanayide kalkınacak

Esra ÖZARFAT

BURSA - Sanayi ve tarımda önemli üretim potansiyeline sahip Bursa, bacasız sanayi turizmle de katma değer üreterek kalkınmayı hedefliyor. Bu kapsamda kamu eliyle projeler hayata geçirilirken Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu gibi STK’lar da hayata geçirdikleri projelerle bu çıkışa kaldıraç olmayı hedefliyor. Bursa’nın tarihi, kültürel, doğal birikimlerinin tüm kesimler tarafından öğrenilerek aktarılması için “Herkes Kendi Şehrinin Bir Günlük Turisti Olsun” projesi başlattıklarını belirten TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, proje kapsamında Bursa’nın merkezinde yürüyerek gezilebilecek noktaların güzergahlarını hazırladıklarını kaydetti. Saraçoğlu, “Proje kapsamında Bursa’da keşfedilmemiş yerleri öne çıkaracağız. İlk olarak basın mensuplarını ağırladık. Ardından iş dünyasını, kentimizdeki fahri konsolosları, STK başkanlarını, üniversite ve turizm liseleri öğrencilerini ve vatandaşları ağırlayacağız. Her birinde farklı rotalar gezilecek” dedi.

“Bursa’yı Arap algısından kurtarmaya çalışıyoruz”

Proje kapsamında “Bursa Old City”i öne çıkaracaklarını ifade eden Saraçoğlu, “İş dünyasıyla, sanayi odasıyla görüşme halindeyiz. İş için Bursa’ya gelenlerin kültürel olarak da faydalanmasını istiyoruz. Old City’i öne çıkararak yurt dışından gelecek olan üst düzey yöneticilere kültür turları planlıyoruz. Eski Bursa’yı öne çıkarmak, Heykel’i trafiğe kapatmak, raylı sistemi görseli daha güçlü hale getirmek gibi projeler yerel yönetimler tarafından planlanmalı. Hanlar Bölgesi’nin gün yüzüne çıkarılması ile ilgili yürütülen çalışmalar bu anlamda çok kıymetli” diye konuştu. Bursa’nın sanayiden beslenen bir kent olduğuna işaret eden Murat Saraçoğlu, kentlere sanayi, tarım veya turizm kenti gibi nitelemelerin yapılmasının yanlış olduğunu, sanayi ve tarımın ardından turizmin Bursa’yı kalkındıracağını vurguladı. “Bursa’yı ‘Arap turistlerin ikinci vatanı’ algısından kurtarmaya çalışıyoruz” diyen Murat Saraçoğlu, Türkiye’nin dizi ihracatı sayesinde özellikle Latin Amerika’dan ciddi oranda turist ağırladıklarına işaret etti. Saraçoğlu, “Sağlık turizminde güzel gelimeler var. İlgilenen hastaneler güzel işler yapmaya başladı. Bu alanda açılan acente sayısı da son zamanlarda artışta. Bu ilgiyi daha da kurumsal hale getirmemiz lazım” değerlendirmesini yaptı. Murat Saraçoğlu ayrıca Japonya ve Güney Kore odağında kültürel çalışmalar yapıldığını, İznik’te gastronomi başlattıklarını, 2014 yılında keşfedilen Bazilika’nın çalışmalar tamamlandığında İznik Ayasofya’dan sonra Hristiyan dünyası için önemli bir destinasyon olacağını vurguladı. Saraçoğlu, kentte kırsal turizmin gelişmesi için yapılan çalışmaları da desteklediklerini bildirdi.

“Kentteki müzeler tek çatı altında toplansın”

Kent içindeki tarihi alanlara ulaşımda ve otopark konusunda ciddi sorunlar yaşandığına işaret eden TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, “Konaklamada yüzde 70 seviyesine ulaştık. Yiyecek ve içecek ile gezilip görülecek yerlerde yüzde 90’ı bulduk. Bursa’da turistin günlük geceleme ortalaması 1,3 gün. Kalış süresini uzatabilmemiz gerekiyor” dedi. Eker ayrıca kent merkezindeki tarihi alanlara ve müzelere ulaşımda ve park alanı bulmada ciddi sorunlar yaşandığına işaret ederek, Bursa’nın ulaşımı uygun bir yerine Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine uzanan farklı içerikte 4-5 katlı bir müze yapılmasını, kentteki tüm müzelerin tek çatı altında toplanmasını önerdi.

Bursa’nın uluslararası tanıtımına hız verildi

Bursa’nın turizm gelirlerinin artması için tanıtım çalışmalarına ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi de Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği bünyesinde bugüne kadar İstanbul, Hollanda, Cidde, Malezya, Çin, Avusturya, Güney Kore ve Balkan ülkelerinde düzenlenen fuarlarda stant açtı. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde Bursa’nın tanıtımı yapılırken, Bursa’da hizmet veren turizm acenteleri, otelciler ve sağlık kuruluşlarından oluşan kurumlar da katılımcı olarak fuarda yer aldı. Yine mayıs ayında Kırgızistan’ın Issık Göl’deki Uluslararası Turizm Fuarı’nda 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’nın değerleri tanıtıldı. Nisan ayında Türk Hava Yolları katkılarıyla Bursa’ya gelen Güney Koreli youtuber, influencer, blogger, müzisyen ve sinema oyuncularından oluşan sosyal medya fenomenleri de yaptıkları paylaşımlarla Bursa’yı tanıttı. Ayrıca yine sağlık turizmi odağında Sri Lankalı turizm profesyonelleri Bursa’da bir araya geldi.