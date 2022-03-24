Bursa OSB’de Hüseyin Durmaz güven tazeledi

Esra ÖZARFAT

BURSA - Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesi Bursa OSB’nin 11’inci Olağan Genel Kurulu yapıldı. Başkan Hüseyin Durmaz, oy birliğiyle yeniden başkan seçildi. Durmaz’ın yönetiminde Abdullah Burkay, Sühendam Urbay, Özcan Gök ve Kadri Uğur yer aldı. Denetim Kurulu’nda Hasan Candan ile Mustafa Gökşimşek yer alırken, Hüseyin Durmaz, Sühendam Urbay, Kadri Uğur ve Abdullah Burkay OSBÜK delegeleri olarak seçildi. Toplantıda konuşan Hüseyin Durmaz, 278 fabrikada 60 kişiye istihdam sağlayan bölgede 35 Ar-Ge, 11 tasarım merkezi olduğuna işaret etti. Durmaz, hayata geçirdikleri tekstil ve otomotiv kümeleriyle sanayicilere ihracatta yeni pazarlar oluşturduklarını belirterek, düzenlenen Automotive Meetings ile de sektörü Bursa’da buluşturduklarını hatırlattı. Durmaz, ortak oldukları Bursa Organize Sanayi Bölgeleri Birliği Enerji Üretim A.Ş. (BOSBİR) ile sanayicinin temiz, kesintisiz enerji alabilmesi için 4 milyon dolarlık yatırımla 3 MW yenilenebilir enerji yatırımı yaptıklarını kaydetti.

Hüseyin Durmaz, yeşil mutabakat kapsamında pilot bölge seçilen Bursa OSB olarak yenilenebilir enerji yatırımlarına devam edeceklerini ifade etti. Bölge bünyesindeki arıtma tesisinde revizyona gidilerek tasarruf sağlandığına değinen Durmaz, 2020 yılında devreye alınan Bursa OSB Su Üretim Tesisi ile de 8 milyon 665 bin 223 m3 proses suyunu sanayiciye sunduklarını, bölgede alt ve üst yapı yatırımlarına devam edeceklerini dile getirdi. Bursa OSB’nin yeni bir sanayi bölgesi kurması konusunda da değerlendirme yapan Hüseyin Durmaz, “Sanayicilerimizden talep topladık. 2.5 milyon metrekare talep geldi. Üretim haricindeki alanları da eklersek bölge olarak en az 5 milyon metrekarelik bir alana ihtiyacımız olacak. Bursa OSB olarak ikinci OSB’yi kurmak için çalışmalar yapıyoruz” dedi.