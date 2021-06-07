Bursa sanayisi gündemine Avrupa Yeşil Mutabakatını aldı

ZEHRA ORUÇ/BURSA

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili olarak, “Ya dönüşeceğiz, ya oyundan düşeceğiz” dedi. Türkay, günümüzün en önemli sorununun küresel ısınma ve onun görünen yansıması iklim değişikliği olduğunu belirterek, “AB 2019’da Avrupa Yeşil Mutabakatını açıklayarak bu işe dur diyecek bir mekanizmayı da devreye sokmuş oldu” diye konuştu. Yeşil Mutabakatın Türkiye’yi de etkileyeceğini kaydeden Türkay, “Bilindiği gibi ihracatımızın yarıya yakınını AB’ye yapıyoruz. Sanırım bu cümle bile durumun ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Pazarımızı kaybetmek istemiyorsak, karbon salınımını düşürmek zorundayız” dedi.

Türkay, şöyle devam etti: “Enerjide ve ulaşımda fosil yakıtları, önce düşüncemizden, ardından da uygulamadan çıkarmak zorundayız. Yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlarla ulaşımı artık hayatımızın vazgeçilmezi kılmalıyız. Ardından üretimde ve tüketimde doğrusal değil, döngüselliği içselleştirmeliyiz. Dayanıklılık, geri dönüşüm, yeniden kullanım, tamir ve atıkların azaltılması, döngüsel ekonominin parçaları. Sürdürülebilir ürünlerin bir istisna değil, norm haline gelmesi gerekir. Atık kavramını sıfıra indirmeliyiz.” “Türkiye’nin ilk OSB’sini kuran, otomotivin merkezi, tekstilin kurucusu, meyveciliğin anavatanı kentimiz, Avrupa Yeşil Mutabakatının da etkisiyle artık yeşil ekonominin de merkezi olacak” diyen Ergun Hadi Türkay, BUSİAD olarak dönüşümün gerçekleşmesi için üzerlerine düşen öncülük görevini AB Yeşil Paktı Görev Gücü’yle yerine getireceklerini ifade etti.

Avrupa Yeşil Mutabakatının detaylarından bahseden BUSİAD AB Yeşil Paktı Görev Gücü Başkanı Hüsamettin Çoban, BUSİAD AB Yeşil Paktı Görev Gücü olarak, yeni şekillenecek ticaret sistemi ile ilgili Bursa sanayicisinin farkındalığını artırmayı, yeni ticaret sisteminin getireceği tehditlere ve fırsatlara hazır olmak için gerekli altyapının oluşturmasına katkı vermeyi amaçladıklarını kaydetti.

BUSİAD Yeşil Bursa Çalışma Grubu Genel Koordinatörü Doç. Dr. Efsun Dindar ise, “Öncelikli olarak sanayinin kontrolsüz büyümesi, tarım topraklarının tahrip edilmesi ve doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin önüne geçilmelidir. Bu vizyon ile BUSİAD bünyesinde Bursa için yaşanabilir sağlıklı bir kent teması ile 2020 yılında Yeşil Bursa Çalışma Grubu kurulmuş ve çeşitli çalışmalar yürütülmüştür” dedi.

“Sanayi bölgeleri kirlilik üreten yerler”

BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay, öte yandan sanayi bölgelerinin de kirlilik ürettiğine vurgu yaparak, Bursa’nın yeni sanayi bölgelerine ihtiyacı olmadığına dikkati çekti. “Bursa sanayiye doydu” diyen Türkay, özellikle tarım arazileri üzerine kurulacak sanayi bölgelerine kesinlikle karşı olduklarını belirtti. Türkay, “Sanayi bölgeleri hem kendisi hem de nüfus artışı ile kirlilik yaratıyor. Bunları ilime ve bilime dayanarak söylüyoruz” açıklamasını yaptı.