Bursa T2 hattında seferler temmuzda başlıyor

DÜNYA (BURSA) - Büyükşehir Belediyesi’nin ‘kenti demir ağlarla örme hedefi doğrultusunda’ projelendirdiği Kent Meydanı-Terminal tramvay hattında geçtiğimiz hafta başlayan test sürüşleri devam ediyor. Toplam 9 bin 445 metre uzunluğa ve 11 istasyona sahip T2 hattının T1 hattına entegrasyonu ile Heykel – Terminal arası raylarla birbirine bağlanırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da test sürüşüne katıldı. Başkan Aktaş, Bursa’nın ulaşımı çok konuştuğunu ve ulaşımla alakalı yatırımlara çok fazla ihtiyaç olduğunu kaydetti.

T2 hattı ile ilgili de daha önce mayıs ayında test sürüşlerine başlayacaklarını duyurduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Testlere başladık ve haziran, temmuz gibi de inşallah asıl seferlere startı vermiş olacağız. Bursa’daki raylı sistem hattı 47 kilometreydi. Bu hat ile 56 buçuk kilometreye çıktı. Yine Emek Şehir Hastanesi hat inşaatı devam ediyor, Görükle hattı ile ilgili çalışmamız olacak. Modern ulaşım sistemini tüm Bursa'ya yaymış olacağız. Burada test sürüşleri bir miktar daha devam edecek. İstasyonlarda herhangi bir sorun var mı, yok mu; bunlarla alakalı testleri gerçekleşmiş olacağız. Bu hattı; sadece terminale değil aynı zamanda BUTTİM’e, GUHEM’e, fuar alanına, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezimize, müftülük, emniyet ve adliye sarayına gitmek isteyen herkes çok rahatlıkla kullanabilecek” diye konuştu.