Bursa; tarım, turizm ve sanayi uyumuyla kalkınacak

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (BUSİAD) marka etkinliği Çekirge Toplantıları’nın Haziran Ayı konuğu, Dünya Gazetesi Yazarı Ali Ekber Yıldırım oldu. Toplantıya BUSİAD üyelerinin yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya, Bursa Gıda Mühendisleri Oda Başkanı Serkan Gümüş, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Özkan Kamiloğlu da katıldı.

Açılış konuşmasını yapan BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Biz, Bursa’mız için tarım, turizm ve sanayi üçlü sac ayağından bahsettikçe, “bizlerin salt sanayi odaklı çalıştığımız” ön düşüncesi nedeniyle garipsenebiliyoruz. Bursa, Türkiye’nin üretim üssüdür. Sadece sanayide değil, başta meyvecilik ve süt üretimi olmak üzere tarımda da. Tarım, turizm ve sanayinin birbirini engellemeden, sınırları, içerikleri belli ve tüm paydaşlarca kabul görmüş prensiplerle uyum içinde yaşamasını istiyoruz. Derdimiz katma değeri yüksek, verimli üretim. Hem tarımda hem turizmde hem de sanayide. Son yıllarda memnuniyetle gördüğümüz bir başka gelişme ise, sanayici kimliği ile tanınan bazı üyelerimizin tarımsal faaliyetleri de diğer işlerinin arasına eklemiş olması. Bunun da sayısının artmasını umuyoruz. Bu, tarıma verimliliği ve teknolojiyi, doğal olarak da katma değeri getirecektir” dedi.

“Çiftçilik mesleğine itibar yeniden kazandırılmalı”

Gıda ve Tarım Uzmanlık Grubu’nun çalışmaları hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Uyar Duman da, BUSİAD’ın tarım raporunda yer alan önerilere değindi. Duman: “Tarım özendirilmeli, çiftçilik mesleğine itibar yeniden kazandırılmalı. Tarımda sürdürülebilirlik için gençlerin bu alanda istihdamı sağlanmalı. Kırsalda uygulamalı tarım okulları açılmalı. Tarım konusunda eğitim almış gençlere, faizsiz ve geri ödemesi uzun vadeye yayılan tarımsal kredi imkânı sağlanmalı. Diplomaları teminat olarak kabul edilerek, tarım arazileri, uygun ve uygulanabilir projeler çerçevesinde, çok düşük bedelle veya bedelsiz olarak tahsis edilmeli. Girişimcilik eğitimleri verilmeli ve girişimcilikleri desteklenmeli. Girişimcilerin tarımsal üretimden kazandıkları para ile mutlu olabilecekleri bir ulusal tarım politikası uygulanmalı” açıklamasını yaptı.

BUSİAD üyelerinin de katıldığı toplantıda “Türkiye’de Gıda Güvenliği ve Tarım” başlıklı bir konuşma yapan Ali Ekber Yıldırım ise ulusal gerçeklere uygun bir tarım politikası ve kooperatifleşme ile havza bazlı üretim modeline geçilmesi gerektiğine işaret etti. Yıldırım, Bursa’nın dondurulmuş gıda alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu, tarımda markalaşmanın öncülüğünü yapabileceğini ifade etti.