Bursa TB işlem hacmini yılın ilk yarısında yüzde 93 arttırdı

BURSA (DÜNYA) - Üyelerinden aldığı güç ile kent ve ülke ekonomisine değer katan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), 2022 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiği tescil işlem hacmiyle Türkiye’nin en büyük borsaları arasında yer alma hedefine emin adımlarla ilerliyor. Ocak-Haziran dönemini kapsayan yılın ilk yarısında tescil işlem hacmini 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 93 artıran Bursa TB, 5 milyar 963 milyon 139 bin liralık işlem hacmi büyüklüğüne ulaştı. Bu dönemde alım-satımda en çok işlem gören ürünler arasında ilk sırayı 1 milyar 292 milyon lira ile zeytin alırken, zeytini 463 milyon 650 bin lira ile yaş sebze-meyve, 460 milyon 814 bin lira ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan eti izledi.

TÜRİB’te kayıtlı yatırımcı sayısı yüzde 69 arttı

Bursa Ticaret Borsası, yetkili acentesi ve A Grubu büyük hissedarları arasında yer aldığı Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) Piyasası’nda da büyümeye devam ediyor. 2022 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk 6 ayda gerçekleştirilen 522 işlemde 88 milyon 228 bin kilogram ürünün alım-satımı yapılırken, 440 milyon 184 bin liralık işlem hacmi rakamına ulaşıldı. En çok işlem gören üç ürün ise sırasıyla mısır, buğday ve arpa oldu. Bursa Ticaret Borsası, TÜRİB’in tanıtımına yönelik yürüttüğü faaliyetler ile en büyük artışı yatırımcı sayısında yaşadı. 2021 yılında 71 olan Bursa TB acente kaydındaki yatırımcı sayısı 2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 69 artışla 120’ye yükseldi.

“En büyük gücümüz üyelerimiz”

Yılın ilk yarısında gerçekleşen işlem hacmi rakamlarını değerlendiren Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan Bursa’nın gerçek bir tarım ve hayvancılık kenti olduğunu belirtti. Bursa Ticaret Borsası’nın üyelerinden aldığı güçle büyüme ivmesini sürdürdüğünü dile getiren Başkan Matlı, “Elde ettiğimiz sonuçlar, Borsamızın gerçekleştirdiği projelerin ve yürüttüğümüz ekip çalışmasının bir yansımasıdır. Üyelerimiz ile birlikte daha çok çalışarak, daha fazla katma değerli ürün ve hizmet üreterek yıl sonunda işlem hacmi rakamlarında yeni bir rekora imza atmayı hedefliyoruz. Karşı karşıya kaldığımız küresel ekonomik kriz, maliyet artışları ve finansmana erişim sorunlarına rağmen Bursa Ticaret Borsası olarak şehrimize ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.