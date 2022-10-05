Bursa TB’nin desteklediği laboratuvar yükseliyor

BURSA (DÜNYA) - Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) Bursa Ticaret Borsası’nın (Bursa TB) bağışıyla yapımına başlanan laboratuvar binasının inşası devam ediyor. BUÜ’de önemli bir eksiği kapatacak laboratuvar için devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, eğitime verilecek her türlü desteğin son derece kıymetli olduğuna işaret etti. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise; “Bursa Uludağ Üniversitesi, bir Araştırma Üniversitesi’dir. Her zaman için ana odak noktası; bilim, bilgi, Ar-Ge ve projeler olmuştur. Bu anlamda Bursa’mızın en önemli markalarından birisi olduğumuzu biliyor ve bu minvalde çalışmalar yürütüyoruz. YÖK Başkanlığımız tarafından ‘Otomotiv Malzeme Teknolojileri’, ‘İleri ve Yenilikçi Malzemeler’, ve ‘Gıda Arz Güvenliği’ alanlarında yetkin üniversite olarak seçildik. Bu 3 alanda da Türkiye’nin en donanımlı ilk 3 üniversitesi arasında yer alıyoruz. Gıda Arz Güvenliği alanında da ‘Hayvan Besleme’ başlığında özel bir misyon ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

5 milyon TL bağış yapıldı

Veteriner Fakültesi’nin bu sorumlulukları yerine getirebilmesi adına teknik ve akademik anlamda destek alması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Üniversite Yönetimi olarak gelen talepler doğrultusunda kapsamlı bir laboratuvar ihtiyacının hasıl olduğu sonucuna vardık. Borsa’mız bu projede kullanılmak üzere Üniversite Güçlendirme Vakfı’mıza 5 milyon TL bağış yaptı. Bu bağış ile projenin temelini atarak inşaata başladık. Yapılan bağışın Bursa’mızdaki tüm iş dünyası temsilcilerine örnek olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

Eğitime ayrı bir önem veriyoruz

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı da nitelikli eğitim ile ekonomik kalkınma arasında doğrudan bir ilişki olduğuna vurgu yaptı. Bursa Ticaret Borsası olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine ayrı bir önem gösterdiklerinin altını çizen Matlı; “Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğümüz ile imzaladığımız protokol kapsamında, üniversitemizin Veteriner Fakültesi Anatomi Diseksiyon Salonu Laboratuvar Binası’nın şartlarını iyileştirerek, gençlerimizin daha iyi şartlarda eğitim almalarını ve daha donanımlı bir şekilde mezun olarak, sektörün beklentilerini karşılamalarını hedefliyoruz” diye konuştu.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız da Anatomi Diseksiyon Salonu Laboratuvar Binası’nın 2023 yılının ilk aylarında tamamlanarak hizmete açılacağı bilgisini paylaştı.