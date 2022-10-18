Bursa TB’nin işlem hacmi 9 ayda 10 milyar lirayı aştı

DÜNYA (BURSA) - Bursa TB’nin Ocak-Eylül dönemini kapsayan tescil işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 105 artarak 10 milyar 300 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde Bursa TB kotasyonundaki ürünler arasında çok işlem gören ürünler 1 milyar 889 milyon lira ile zeytin, 1 milyar 613 milyon lira ile yaş sebze-meyve, 729 milyon 369 bin lira ile et, 709 milyon 42 bin lira ile canlı hayvan ve 705 milyon 854 bin lira ile ayçiçek yağı oldu. Bursa Ticaret Borsası, tescil işlem hacmi rakamlarındaki başarılı performansını A Grubu büyük hissedarları arasında yer aldığı Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nda (TÜRİB) da sürdürdü. TÜRİB Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) Piyasası’nda 2021 yılının tamamında alım ve satım olmak üzere toplam 328 milyon 287 bin liralık işlem hacmi gerçekleştiren Bursa TB, bu rakamı 2022 yılının ilk 9 ayında 691 milyon 251 bin liraya yükselterek, işlem hacminde yüzde 110 oranında artış sağladı. TÜRİB’te en çok işlem gören ürünler ise mısır, buğday, arpa, yulaf ve nohut oldu.

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, üyelerin artan maliyetler, finansman ve lojistik sorunları, küresel resesyon riskine rağmen özveriyle faaliyetlerine aralıksız bir şekilde devam ettiğine işaret etti. Matlı, “Bu durum tescil işlem hacmi rakamlarımıza yansırken, tarımsal üretimi, tarıma dayalı sanayisi ve ticareti ile Bursa’nın tarımsal gücünü de ortaya koymaktadır. Bursa Ticaret Borsası olarak bizler de üyelerimizin sorunlarına çözüm üretmek, finansmana erişim kanallarını kolaylaştırmak, üretim kapasitelerini ve ihracat potansiyellerini artıracak projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz” diye konuştu.