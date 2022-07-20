Bursa Teknik Üniversitesi aday öğrencilerle buluşmaya hazır

BURSA (DÜNYA) – BTÜ İletişim Ofisi,her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘BTÜ Tercih Günleri’de üniversite adayları ile bir araya gelmek için hazırlıklarını tamamladı. Geleneksel hale gelen ve BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi’nde düzenlenecek “BTÜ Tercih Günleri” kapsamında aday öğrenci ve yakınları tüm bölümlerin yer aldığı stantlarda bölüm akademisyenleri ile birebir görüşerek yerleşkeler, eğitim sistemi, beslenme, kültür-sanat, spor, kütüphane, laboratuvarlar, İşletmede Mesleki Eğitim Programı, öğrenci değişim programları gibi konularda detaylı bilgi edinebilecek. İki gün sürecek olan “BTÜ Tercih Günleri” 27-28 Ağustos tarihlerinde 13.00 – 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

“Tüm adayları doğru tercih için üniversitemize bekliyoruz”

Öğrencilerin doğru tercih yapmalarının kaliteli bir üniversite eğitim-öğrenim süreci ve mutlu bir iş ve bireysel yaşam için çok önemli olduğunu belirten BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, “Öncelikle sonuçların tüm adaylar için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Adayların bireysel yeteneklerine uygun ve ilgi duydukları alanları teşhis edip tercihte bulunmaları hayat boyu sürdürecekleri mesleklerini keyifle ve severek yapabilmeleri için çok önemli. Bunun yanı sıra günümüz iş dünyası teknolojinin de getirdiği hız ve değişimlerle belirli bir alanda uzmanlaşmayı elzem hale getirdi. Artık belirli alanlarda uzmanlaşmış bireyler öncelikli konumda. Biz Bursa Teknik Üniversitesi olarak bu durumun farkındayız ve eğitim programlarımızı bu eğilime göre tasarlıyoruz. Üniversite olarak öğrencilerimize teorik eğitimin yanında kaliteli bir uygulamalı eğitim imkânı sunmaktayız. Üniversitemiz bünyesinde uygulanan ve Türkiye’de YÖK tarafından diğer üniversitelere örnek gösterilen İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP) ile ki bu modelde öğrencilerimiz 7. veya 8. yarıyılın tamamını sektörde ilgili firmalarda staj yaparak geçiriyor, alanında donanımlı, saha tecrübesine sahip, sektörün ihtiyaçlarına çözüm üretecek nitelikli mezunlar yetiştiriyoruz. Üniversitemiz, bütçesinden Ar-Ge yatırımlarına en çok pay ayıran iki devlet üniversitesinden biri olup sanayi işbirlikleri güçlü, genç ve dinamik bir yapıya sahip. Tüm aday öğrenci ve ailelerini üniversitemizi yakından tanımaya ‘BTÜ Tercih Günleri’mize bekliyoruz” dedi.

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Bursa’da sadece BTÜ’de

Bünyesinde 5 fakülte ve 26 bölüm bulunan Bursa Teknik Üniversitesi, bölümlerine bir yenisini daha ekleyerek bu sayıyı 27’ye çıkardı. Bu yıl yeni açılan ve ilk kez öğrenci alımı yapacak olan İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümü Bursa’da sadece Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan bir bölüm olacak. Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde verilen İngilizce hazırlık eğitimi ile adından söz ettiren BTÜ, aynı zamanda yabancı dil eğitiminde uluslararası kalite güvencesi ve mükemmeliyet standartlarını karşılayarak uluslararası alanda tanınırlığı yüksek, tarafsız ve bağımsız bir akreditasyon kuruluşu olan “EAQUALS” tarafından akredite edilen iki üniversiteden biri olma özelliğini taşıyor.