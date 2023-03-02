Bursa Textile Show Fuarı 9’uncu kez kapılarını açtı

Bu yıl ilk defa Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarda 200’e yakın firma 2024 ilkbahar-yaz giysilik kumaş koleksiyonlarını sektör profesyonellerinin beğenisine sunuyor.

BTSO ve UTİB ortaklığında koordine edilen alım heyetleri ve KFA Fuarcılık’ın çalışmaları kapsamında Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 70 ülkeden gelen binin üzerinde nitelikli yabancı alıcı da firmalarla iş görüşmeleri gerçekleştiriyor. 4 holde, toplam 10 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda ayrıca trend alanları ve seminerlerle katılımcılara sektördeki son yenilikleri keşfetme imkanı sunuluyor.

"Bursa Textile Show kıymetli bir organizasyon'

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile birlikte fuarı ziyaret etti. Buradaki konuşmasına 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek başlayan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “İş dünyası olarak küresel arenada ulaştığımız güçlü pozisyonu daha da ileriye götürecek etkinlikleri çok daha yoğun şekilde yapmamız gereken bir sürece girdik. Bursa Textile Show bu anlamda hem afetin yaralarının sarılması hem de ülkemizde yeniden moral motivasyon sağlanması için kıymetli bir organizasyon” dedi. Bu yıl yeni yerinde düzenledikleri fuarda alım heyetleri açısından da bakıldığında güçlü bir katılım gördüklerini söyleyen İbrahim Burkay, “Deprem felaketi sonrası yurt dışındaki iş ortaklarımızın ülkemize olan hassasiyetini, güvenini ve inancını görmekten memnuniyet duyduk. Fuara katılan firmalarımız da ziyaretçi profili ve fuardaki yoğunluktan son derece memnunlar. Fuarımızın yeni yerin de tekstil sektörüne daha güçlü bir şekilde ihracat artışı sağlamaya devam edeceğine inanıyoruz” diye konuştu. Dünya muhabirine açıklamalarda bulunan fuar katılımcılarından Adak Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Dağlı, Türkiye’de tekstil sektörü geçmişten günümüze hem üretim hem de ihracat açısından büyük potansiyele sahip olduğuna değindi. COVID-19 salgını, deprem felaketi, enerji maliyetlerinin yükselmesi üretim, yatırım ve ihracat gibi birçok alanda rekorlar kıran Türkiye’de, tekstil sektörünün ekonomik veriler nedeniyle zor dönemlerden geçtiğini söyleyen Dağlı, “Dünya ile aynı enerji maliyetleriyle çalışıyor olsaydık katılımcının fazla olduğu, dünyada çok daha fazla ses getiren bir fuar gerçekleştirebilirdik. Pandemi çıkışı ile işlerin daha güzel olacağını düşünüyorum, 2023 yılı için umutluyum” ifadelerini kullandı.