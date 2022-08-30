Bursa Ticaret Borsası’na iki yeni tesis

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret Borsası (BTB) yeni hizmet binası ile Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin açılışı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve kent protokolünün yer aldığı geniş katılımlı bir törenle yapıldı. Haşim İşcan Caddesi yanındaki tesislerin açılış töreninde konuşan ve şehrin ihracat verilerini hatırlatan BTB Başkanı Özer Matlı, “Bursa bugüne kadar Türkiye ekonomisine üreten bir güç olmuştur. Bursa Türkiye’yi doyuran, giydiren ve dağıtan şehirdir. Omuzlarındaki yük fazladır. Uluslararası arenada yaşananlar ve yaşanan sorunlar ürün tedarik imkanlarını zorlaştırdı. Gıda tedariki artık en önemli konu. Kriz ortamları tarihi fırsatlar açığa çıkarır. Bu önemli süreçte ülkemize ve Bursamıza güveniyoruz” dedi.

"Rotamızı dönüştüreceğiz"

BTB’nin çalışmalarından da bahseden Matlı, “Bu zorlu dönemde üyelerimizden aldığımız dertle sorunların üzerine gittik. TOBB desteği ile sorunlarımızı direkt muhataplarına ilettik. Finansmana erişim noktasında aracılık ettik. Ortaya konan her eser ve başarı Bursa kadar ülkemizin gelişimi için de değer katıyor. Tüm yatırım süreçlerinde emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Dünyada hiçbir şey aynı değil. Bundan sonraki süreçte rotamızı sürdürülebilir bir dünya için dönüştüreceğiz. Dünyayı okuyacağız ve geleceğe yürüyen bir Türkiye’ye hizmet edeceğiz” diye konuştu.

Eser kendisini gösteriyor

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında tesislerin hayata geçmesinde katkısı olan yetkililere teşekkür ederken “Borsamızın yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel eseri görünce gurur duydum. Bursa hem kamu hem de özel sektöre yol çiziyoruz. Tarım sektörüne yeni bir ivme kattılar. BTB ülkemizin yüz akı oldu. Eser kendini gösteriyor bizim anlatmamıza gerek yok. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ödüller sahibini buldu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek ve Vali Yakup Canbolat da selamlama konuşması yaparak çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. Selamlama konuşmalarının ardından Bursa Ticaret Borsası tarafından hazırlanan Ahde Vefa, Bursa’nın Yıldızları ve Borsa’ya Hizmet ödülleri sahiplerini buldu.

Ödül töreninin tamamlanmasının ardından tesislerin hayata geçmesine katkı koyanlara plaket takdim edildi. Törenin sonunda ise protokol üyeleri iki binanın da ayrı ayrı açılış kurdelesini kesip tesisleri inceledi.