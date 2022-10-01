Bursa Ticaret Borsası'nda seçim günü
Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) üyeleri bugün meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi için sandık başına gitti. Borsada mevcut başkan Özer Matlı’nın görevi sürdürmesi bekleniyor.
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Esra ÖZARFAT
BURSA - Bursa Ticaret Borsası’nda seçim heyecanı devam ediyor. Bine yakın üyesi bulunan borsada bugün meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi yapılıyor. Sabah saat 09:00’da başlayan oy verme işlemi 17:00’de sona erecek. TOBB delegeleri, divan ve yeni yönetim kurulu ise 7 Ekim Cuma günü belirlenecek.
Tek listenin yer aldığı Bursa TB seçimlerinde mevcut başkan Özer Matlı’nın başkanlık görevini sürdürmesi bekleniyor.