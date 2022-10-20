Bursa, turizmde yeni pazarlara açılacak

ALİ ŞAHİN-BURSA

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu seçim sürecini tamamladı. Merinos AKKM’de gerçekleştirilen ve iki liste ile gidilen seçimde TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu 149 oy ile güven tazeledi. Seçimdeki diğer aday İsmail Kalkandeler ise 54 oyda kaldı. Seçimde 2 oy ise geçersiz sayılırken 165 oy hakkı bulunan acente sandığa gitmedi. Seçimin yapıldığı tarihte birçok üyenin devam eden tur programları nedeniyle katılım göstermediğini belirten Başkan Saraçoğlu, “Biz üyelerimizi katılım sağlamalı konusunda yönlendiriyoruz. Ama programlar her zaman uygun olmuyor. Yine de geçen yıllara göre iyi bir katılım sağlandığını söyleyebilirim” dedi.

Asya’da yeni pazarlar oluştu

Seçimin geride kaldığını ve turizmdeki projelerin uzun vadeli olduğuna dikkat çeken TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, “Bir buçuk yıldır önemli projelerin altyapısını oluşturduk. Tüm turizm paydaşlarımızla belirlediğimiz bir yol haritası var. Meslek ile ilgili sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ederken bölge turizminin kalkınması için de çalışmalarımız devam ediyor. Mesela Bursa için Asya’da yeni pazarlar oluşturduk. Güney Kore, Endonezya ve Malezya’da turistler gelmeye başladı. Yine Türki Cumhuriyetlerden de Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak bir beklenti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek rotası desteklenmeli

Balkanlar konusunda da yeni dönemde çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını belirten Saraçoğlu, “Rusya bizim için önemli bir Pazar. Ukrayna da aynı şekildeydi ama oradaki savaş sebebiyle hafifleme oldu. Balkanlar konusunda ise önemli çalışmalarımız var. Mesela yakında Yunanistan’dan 20 acenteyi ağırlayacağız. Bulgaristan ve Sırbistan ile karşılıklı çalışmalarımız var. Bosna Hersek’e yönelik çalışmalarında desteklenmesi gerekiyor. Orada kültürel olarak da iyi bir potansiyel var ve bunu kullanabiliriz. Fransa ve Almanya ile doğa turizmi konusunda önemli bir altyapı oluşturduk. Polonya’da da Türkiye’yi merak ediyorlar ve bu yöne doğru bir eğilim var. Yine İstanbul konaklamalı da olsa Güney Amerika’dan Bursa’ya turist geliyor” ifadelerini kullandı.

Kültür turlarında 3. sıradayız

İç turizm konusunda da öncelik komşu şehirler olmak üzere Bursa’daki hareketliliği artırmak istediklerini belirten Saraçoğlu, “Yüksek hızlı trenin tamamlanmasını önemli bir adım olarak görüyoruz. Şu anda insanlar uzun seyahatler talep etmediği için yakın bölgelerden ziyaretçiler geliyor. Şu an TÜRSAB’ın 36 örgütlenmiş bölgesi ile çalışmalar yapılıyor ama ulaşım kolaylaşınca daha uzak noktalardan talep olacaktır. Bursa İstanbul çıkışlı kültür turlarında 3. Sıraya yükseldi. Bu bizim için önemli bir veri. Yine bu dönemde ‘herkes kendi şehrinin turisti olsun’ projemizi de devam ettirerek şehir içindeki canlılığı da artırmak üzerine çalışacağız” dedi.

Dağ bölgesi öne çıkacak

Turizmin artık bir istek olmadığını belirten Saraçoğlu, “İnsanlar pandemi döneminde turizmin istek değil ihtiyaç olduğunu anladı. Yine bu dönemde hijyen ve kalabalıklardan uzak durma eğilimi nedeniyle kamp, karavan, tekne ve butik otel kısmında önemli bir artış yaşandı. Bursa olarak bunlara da önem veriyoruz. Özellikle doğa turizmi ve Kamp, karavan konusunda dağ bölgelerindeki potansiyeli kullanmak, o bölgeleri daha ön plana çıkarmak için altyapı çalışmalarımızı tamamlıyoruz” dedi.