Bursa, Türk Dünyası’nın kalbi olmaya hazırlanıyor

Esra ÖZARFAT

BURSA - TÜRKSOY tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edilen Bursa’nın bu süreçte ciddi kazanımlar elde edeceğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu kapsamda çalışmalara hız verdiklerini söyledi. Başkan Aktaş, Aralık ayı içerisinde Ankara’da devlet erkânına yönelik tanıtım toplantısı ile İstanbul’da ulusal ve uluslararası basının katılacağı toplantı tertip edileceğini açıkladı. Ocak ayında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ev sahipliğinde, TÜRKSOY Olağanüstü Daimî Konsey Toplantısı’nın Bursa’da planlandığını belirten Aktaş, açılışın ise Mart ayında düzenlenecek Nevruz Kutlamaları ile yapılacağını kaydetti. Program kapsamında düzenlenecek etkinliklerle ilgili bilgi veren Alinur Aktaş, “2022’de 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları, 2’nci Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, 5’inci Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi 3’üncü Kitap Fuarı, 12’nci FotoFest, 60’ıncı Uluslararası Bursa Festivali ve TÜRKSOY’un gelenek hâline gelmiş programları olacak. Bilimden edebiyata, sanattan gastronomiye, sempozyumdan konsere, söyleşiden sergiye varıncaya kadar kültür ve sanatın her alanında birçok faaliyetimiz olacak” dedi.

Bursa’ya ‘Avrupa Kültür Başkenti’ yolunu açacak

Süreç boyunca yapılacak restorasyon ve organizasyonlarla Bursa’nın ortaya çıkan özelliklerini tüm dünyaya göstermiş olacaklarını söyleyen Başkan Aktaş, sürecin Bursa’nın Avrupa Kültür Başkenti olması yolunda önemli eşik teşkil edeceğini belirtti. 2012 yılında bu yana Avrupa Kültür Başkenti şehirleriyle Türk Dünyası Kültür Başkentlerini buluşturan TÜRKSOY, 2022 yılında Litvanya’nın Kaunas ve Sırbistan’ın Novi Sad gibi Avrupa Kültür Başkentlerinde Bursa’yı tanıtıcı faaliyetlerde bulunacak. Ayrıca Türkiye, 2022’de Azerbaycan’da düzenlenecek olan 8’inci Uluslararası Bakü Kitap Fuarı’nda ‘Onur Konuğu’ olacak. Bu kapsamda Bursa’nın da tanıtımı yapılacak. Bu kapsamda Bursa’da ilk etkinlik Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü yılı ve Nizami Gencevi’nin doğumunun 880’inci yılı anısına ‘Türk Dünyası Şaheserleri’ konseri ile düzenlendi.

Hanlar Bölgesi gün yüzüne çıkıyor

Öte yandan Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Bursa, son olarak çini ve Bursa ipeğinin ön planda olduğu ‘zanaat ve halk sanatları’ dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil oldu. Bursa’da tarihi değerlerin gün yüzüne çıkarılmasına yönelik çalışmalar da devam ederken, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni etrafını çevreleyen binalardan arındırarak yeniden gün yüzüne çıkaracak proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Tam anlamıyla bir açık hava müzesi olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde 14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 cami, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbe bulunuyor. Öte yandan Osmanlı’nın ilk idare merkezi ve ilk sarayı olan Bey Sarayı ve çevresindeki tarihi dokuyu ortaya çıkarmak için de çalışmalar yürütülüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan ve geçmişi milattan önce 200’lü yıllara uzanan Zindankapı, dijital müze ve sanat galerisi olarak hizmete açıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde tanıtım atağını da sürdürüyor.