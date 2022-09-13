Bursa Uludağ Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Üniversite Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre 78 öğretim elemanı alacak.

Adayların ilanda yer alan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığı'na, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurması gerekiyor.

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