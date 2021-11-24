Bursa, üzümsü meyvelerde üretim üssü olacak

BURSA (DÜNYA) - Bursa’da çiftçilere her yıl 1,5 milyon, dönem sonuna kadar da 5 milyon fide, fidan dağıtmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50 hibeli 1 milyonu aşkın yaban mersini, ahududu, çilek, goji berry, lavanta ve aronya fidanını daha çiftçilerle buluşturdu. Özellikle üzümsü meyvelerde Bursa’nın merkez olması hedefiyle Tarım ve Peyzaj A.Ş. aracılığıyla 2018 yılında ‘kaliteli ahududu yetiştiriciliği’ ve ‘yaban mersini yetiştiriciliği projelerini’ başlatan Büyükşehir, bugüne kadar çiftçilere 650 bin fide fidan dağıttı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fidan dağıtımlarında çiftçilere yüzde 50 hibe desteği sağladıklarını belirterek, kalan yüzde 50’yi ise Kasım 2022 ve Kasım 2023’te iki taksitte ödeyebileceklerini kaydetti.

Bursa’da tarıma yapılan yatırımların ihracat rakamlarına da yansıdığını hatırlatan Başkan Aktaş, “2019’da 270 milyon dolar olan ihracat, 2020’de 350 milyon doları geçti. Bu rakamı çok daha yukarılara çekmek milyar doları görmek hayal değil” diye konuştu. Düzenlenen törende konuşan Bursa İl Tarım Müdürü Hamit Aygül ise tarım alanı bakımından Türkiye genelinde 34’üncü sırada yer alan Bursa’nın ürettiği bitkisel üretim değeri bakımından 6’ıncı sırada yer aldığını kaydetti. Bursa’da yaklaşık 40 farklı meyvenin üretiminin yapıldığını kaydeden Aygül, “Türkiye'de armut, ceviz, ahududu, böğürtlen ve muşmulada birinci sıradayız. Sofralık zeytin, erik, ayva, kivi ve yabanmersininde ikinci, şeftali, nektarin, kiraz ve incir üretiminde ise 3’üncü sıradayız. Yani Türkiye’deki en önemli 14 üründe ilk 3’teyiz” dedi. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Senih Yazgan da, pazarlanabilir bir üretimin yapılmasının esas olduğuna dikkat çekti.