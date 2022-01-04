Bursa, yatırımlarla dolu bir yıla girdi

BURSA (DÜNYA) - Ulaşımdan çevreye, altyapıdan tarihi ve kültürel mirasa kadar pek çok alanda sürdürülen yatırımların yaratacağı değişimin 2022 yılında çok daha iyi hissedileceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2022 yılı için performans odaklı bir bütçe hazırladıkların kaydetti. 3 milyar 570 milyon lira öngörülen gider bütçesinin yüzde 20’sini ulaşım yatırımlarına ayırdıkların ifade eden Aktaş, 2022 yılında sadece bu alana en az 730 milyon liralık yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı. Yatırımlar kapsamında raylı sistemlerde; Emek-Şehir Hastanesi imalatının devam etmesi, Kent Meydanı-Terminal hattının tamamlanması planlanıyor. Üniversite-Görükle metro hattının yüzde 10’unun hizmete alınması öngörülürken; Adliye Kavşağı ile Çelebi Mehmet Bulvarı-Avrupa Konseyi Bulvarı bağlantı kavşağının tamamlanması, Durmazlar ve Sarı Cadde kavşaklarının da yüzde 10 oranında gerçekleştirilmesi düşünülüyor. Mudanya Yolu-Geçit-Bademli bağlantı köprüsü, Mudanya Yolu-Yeni Karaman bağlantı köprüsü, Nilüferköy-Geçit bağlantı köprüsü ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi köprüsü ile Samanlı köprülerinin tamamlaması, Stadyum-Soğukkuyu bağlantı köprüsünün de yüzde 10 oranında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Yine ulaşım alanında şehrin muhtelif yerlerindeki mevcut yolların kalitesinin geliştirilmesi ve yeni yolların açılmasıyla ilgili olarak; 240 kilometrelik asfalt dökümü, 300 kilometrelik sathi kaplama ve 200 kilometrekarelik parke temini yapılması hedefleniyor.

Yeniden ‘Yeşil Bursa’ için 346 milyon lira yatırım

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi’nin yılsonuna kadar tamamlanacağını aktaran Alinur Aktaş, bölgenin yerli ve yabancı turistlerin en önemli buluşma yeri haline geleceğini vurguladı. ‘Yeşil Bursa’ olarak anılan ancak sanayileşme ile birlikte 1980’li yıllardan itibaren kaçak ve çarpık yapılaşmanın mağduru olan Bursa’nın yeniden ‘yeşil’ kimliğine kavuşması için 2022 yılında yeşil alan ve çevre yatırımlarına 346 milyon lira yatırım yapılması öngörülüyor. 1987 yılında DSİ tarafından Demirtaş Barajı’nın bulunduğu alana yaptırılan ve son 15 yıldır kaderine terk edilen Çim Kayağı Tesisleri de, farklı konseptle yeniden Bursalıların hizmetine sunulacak. Türkiye, Almanya, İsviçre ve Çek Cumhuriyeti’nin de katılımıyla 1991 yılında Çim Kayağı Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapan alan için Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıcalıklı bir proje hazırlandı. Hazırlanan proje kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü’nden 35 bin 200 metrekarelik alanın tahsisini alan Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılacak işbirliği ile alanı ilerleyen süreçte 250 bin metrekareye kadar çıkaracak.