Bursa’da 1050 konutlar yerinde dönüşecek

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’nın kentsel dönüşümde kanayan yarası olan 1050 Konutlar/Akpınar bölgesinde düğüm çözülüyor. İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) ve 1050 konutlar/Akpınar Kentsel Dönüşüm Derneği tarafından Yapıloji sponsorluğunda düzenlenen lansmanda bölgenin yeni imar planlarının onaylandığı ve bu doğrultuda 2 bin 290 konutun yeniden planlanmasının önündeki engellerin kalktığı belirtildi. Bölgenin 429 dönümlük bir alanı kapsadığını belirten İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç binaların yerinde dönüşeceğini ve mülkiyet hakkının da korunacağına vurgu yaptı.

“Binalar C6 beton seviyesinde”

Mevcut yapıların yerine bodrum+zemin+7 kat olarak imar planlarının onaylandığını belirten Andıç, “Yeni planla birlikte 4 bin 800 konut olacak. Eski halinden farklı olarak kapalı otopark yer alacak. Ama 1 metrekare bile yeşil alana dokunmayacağız. Bölgedeki kamusal alanlar hakkındaki inisiyatif de zaten kamuda ve birçok bina deprem riskine göre güçlendirilmiş ya da yenilenmiş durumda. Ama konut alanındaki binalar ne yazık ki C6 beton seviyesinde. Burada insanlar yaşıyor ve bir felaket yaşanmadan önce binaların yenilenmesi lazım. Bu yenilemeyi yaparken de şehrin kendi içinden çıkan firmaların çalışmasını istiyoruz. Merkezden bu bölge için görevlendirilecek bir firma sadece hafriyatını Bursa’ya bırakır. Ama Bursa’daki firmalar site bazlı bu işi yaparsa kendi networkleri ile birlikte piyasada da önemli bir hareketlilik olur” dedi.

“Örnek teşkil edecek”

1050 Konutlar/Akpınar bölgesindeki kentsel dönüşüm projesinin şehir için de örnek teşkil edebileceğini belirten Andıç, İMSİAD üyesi bütün firmalarla koordineli bir şekilde çalışırken Akademik odaların da görüşlerinden faydalanacaklarını söyledi. Andıç ayrıca, “Büyükşehir plan değişikliğini yaptı. Ruhstalandırmayı da onlar yapacak. Denetim konusu yine mevzuattaki gibi havuz sistemiyle olacak. Müteahhitler istediği site ile görüşebilir. Her blok yerinde dönüşecek ve planları birbirine yakın olacak. Büyükşehir belediyemizin ilgili kurulu bunları denetleyecek. Ama cephe çözümlerinde farklılıklar olabilir” diye konuştu.

“10 yıllık kaybımız oldu”

1050 Konutlar/Akpınar Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Mutlu Altın ise süreç hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra, “10 yıllık bir zaman kaybımız oldu. Ciddi bir deprem görmediğimiz için bugün halen konutlarımız ortada. Belirsizlikten dolayı tadilat bile yapamıyoruz. Oradaki sıkıntıları orada yaşayanlar biliyor. Bir de şu bir gerçek bölgedeki insanlar dar gelirli vatandaşlar. Katkı payı konusunda birçoğu ödeme yapamayacak konumda. Bunu bir kez daha söylemek istiyorum ki bu işe girişecek firmalar bunu baz alabilsinler” dedi. İMSİAD Başkanı Andıç ise Altın’ın sözleri üzerine yapılacak projelerin lüks donatılar ve işletme maliyeti getirecek tesisler barındırmayacağını ama güncel yapı denetim yönetmeliğine uyacağını böylelikle hem mülkiyet hakkını koruyacaklarını hem de vatandaşlara kaldıramayacakları bir aidat yükümlülüğü de getirmeyeceklerini söyledi.