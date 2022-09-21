Bursa’da belediyelerin gündemi iklim değişikliğiyle mücadele

Esra Özarfat

BURSA - Küresel ısınmanın yol açtığı sonuçlar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemi giderek artan sorunlar arasında yer alırken; iklim değişiklikleri, hava, su ve toprak kirliliği gibi çevresel faktörler dünyanın ortak sorunu haline geldi. Güney Marmara’nın sanayi yoğun kentlerinden Bursa sanayileşmeye paralel olarak kirlilikten payını alırken; yerel yönetimler iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında çevre yatırımlarına ağırlık verdi. Bu konuda sürükleyici Bursa Büyükşehir Belediyesi olurken, pek çok ilçe de enerji ihtiyacını doğal kaynaklardan karşılama, atık yönetimi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulmasına kadar pek çok proje yürütmeye başladı. Son olarak yap-işlet-devret modeliyle kente Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Tesisini kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, buradaki biyogaz tesisinde yılsonuna kadar enerji üretim kapasitesini 10 megawatt/saate ulaştıracak. Düzenli depolama sahasından elde edilen deponi gazı ile birlikte 12 megawatt /saat enerji üretimi gerçekleştirilerek, yaklaşık 75 bin konutun enerji ihtiyacı karşılanmış olacak. Doğu Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki çamur yakma tesisinde de arıtmadan çıkan çamur enerjiye dönüştürülüyor. Günlük 400 ton kapasitesiyle Türkiye’de ilk olan yakma tesisinde Büyükşehir bünyesindeki 11 ileri arıtma tesisinden gelen çamur tamamıyla yakılıyor. Tesiste geçen yıl 101 bin 456 ton çamurun yakılmasıyla toplam 13 milyon 680 bin kilovat saat elektrik enerjisi üretilirken, bugüne kadar üretilen toplam elektrik enerjisi ise yaklaşık 60 milyon kilovat saati buldu. Yenikent katı atık depolama alanında da saatte 9,8 megavat gücünde 47 bin konutun enerji ihtiyacına eşdeğer elektrik üretimi gerçekleştiriliyor.

“Yenilenebilir enerjide kurumsal adımlar atıyoruz”

Tüketimin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması hedefiyle daha önce BUSKİ’ye ait arıtma tesisleri ve su depolarının üzerine yerleştirilen güneş panelleri ile elektrik enerjisi üreten Büyükşehir Belediyesi, Güneş Enerji Santrali (GES) projelerine kent içindeki metro duraklarını da ekledi. 30 Bursaray istasyonunun çatısına yıllık yaklaşık 2 megavat kapasiteli santral kuruldu. Elde edilecek enerjiyle, istasyon iç ihtiyaçlarının yüzde 47’si güneş enerjisinden karşılanacak. Ayrıca Büyükşehir yeni hizmet binası çatısı ve açık otoparkı ile Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi ile Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin çatısına toplam 4.4 megavat, Muradiye Su Fabrikası’nın çatısına da 1,8 megavatlık GES yatırımı kurulması planlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Enerjide tam bağımsızlık için şehirlerimizin üzerine düşen çok büyük sorumluluklar var. Bursa olarak bu konuda çok önemli adımlar atıyoruz. Belediye olarak güneş enerjisi, hidroelektrik ve rüzgar santralleri gibi farklı alternatifleri şehrimize uygulayıp, yenilenebilir enerji noktasında kurumsal adımlar atıyoruz” dedi.

Başkanlar sözleşmesini imzalayan ilk belediyelerden

Sanayileşmenin en yoğun olduğu ilçelerin başında gelen Nilüfer’de de belediye bu yılın temasını İklim Yılı olarak belirledi. Başkan Turgay Erdem, ilçede karbondioksit salınımını 2030’a kadar yüzde 40 azaltacaklarını, 2024’e kadar kişi başına düşen yeşil alan miktarını 19 metrekareye çıkaracaklarını ve 2 megavatlık güneş enerji santralini Nilüfer’e kazandıracaklarını açıkladı. Nilüfer Belediyesi, İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Başkanlar Sözleşmesi’ni imzalayan ilk belediyelerden biri. Yıl içinde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Çevre ile Dost Ol İyi Uygulama Ödülleri Yarışması’nın Belediyeler kategorisinde de Yıldırım Belediyesi ‘ÖTL’den Asfalt Üretimi’ projesi ile birincilik, Mustafakemalpaşa Belediyesi ‘Çöp Değil Bir Avuç Toprak’ projesi ile ikincilik ve Yıldırım Belediyesi ‘Sıfır Atık Hareketi’ projesi ile üçüncülük ödülünün sahibi olmuştu.