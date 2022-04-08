Bursa’da büyümek isteyen KOBİ’lerden OSB talebi

Esra ÖZARFAT



Bursa’da toplam alanları 50 milyon metrekareyi bulan 17 OSB bulunuyor. Ancak bu bölgelerde ağırlıklı olarak büyük sanayi kuruluşları yer alıyor. Kentin farklı bölgelerinde dağınık şekilde bulunan, bin metrekareden küçük alanlarda üretim yapan KOBİ statüsündeki işletmeler ise daha düzenli alanlara kavuşmak ve iş hacimlerini büyütebilmek için yeni OSB’lere ihtiyaç duyuyor. Konuyla ilgili değerlendirme yapan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Bursa’da mekânsal planlamadan kaynaklı büyüyemiyoruz. TEKNOSAB gibi 3 - 4 tane daha alan yapmazsak, şehrin içinde sıkışık düzende kalmış olan KOBİ’lerimizi şehrin dışına çıkaramazsak, net söylüyorum 10 sene sonra Türkiye ihracat sıralamasının ilk 10’unda olamayacağız. Bursa’nın 800 milyar lirayı aşan ekonomik işlem hacmine sanayimizin katkısı yüzde 46 düzeyinde. Şehrimizin 11 bin kilometrekarelik toplam yüzölçümü içinde sanayi binde 8’lik sınırlı payına rağmen bu katkıyı vermektedir” dedi.

İşletmelerin yüzde 45’i plansız alanlarda

Bursa’da işletmelerin yüzde 45’inin plansız alanlarda yer aldığına vurgu yapan Burkay, organize ticaret bölgeleri oluşturulması gerekliliğinin altını çizdi. Burkay, “Ölçek ekonomisine geçmek için TEKNOSAB’ı yaptık. Bir yıl sonra da şehrin içinde 300, 500, bin metrekarelerde üretim yapan, arıtma tesisi olmayan, konut enerjisi kullanan, bacalarında filtre olmayan KOBİ’lerden talepler topladık ve 2 bin 750 firma başvurdu. Büyüme olacaksa o 500 metrekareyi 2 bin metrekareye çıkarmamız, bin metrekareyi 3 bin metrekareye çıkarmamız lazım. KOBİ’lerin büyümesi geometriktir. 7 milyon lira ciro yapan KOBİ, alanı biraz büyüyünce 30 milyon ciroya çıkar. Bunların şehir dışında, otoban, demiryolu bağlantılı, limanla entegre bir alanda bulunması gerekiyor” diye konuştu.

İhracatın yüzde 78’i karayoluyla yapılıyor

KOBİ’ler için oluşturulacak alanların kent merkezinin dışında ve ulaşım ağlarına bağlı bir noktada olması gerektiğini dile getiren İbrahim Burkay, “16 milyar dolar ihracat yapmışız. Yüzde 78’i karayoluyla. Böyle bir model yok. Dünyada rekabet ettiğimiz ülkelerin tamamı bu işi deniz yoluyla yapıyor. Bu şehre değer katacak, şehrin kullanmayacağı alanlarda yapabiliriz. Böyle alanlar var. İş modelimizi doğru kurgulamalıyız. Ancak tek karar verici BTSO değil. Bizim siyaseti, bürokrasiyi, kamuoyunu da ikna etmemiz lazım” açıklamasını yaptı.

Sektör Konseyleri: Yatırım ve ihracat için yer lazım

BTSO Kimya Konseyi Başkanı İlker Duran:

“Kimya üretiminin birtakım riskler barındırması nedeniyle özel bir OSB’ye ihtiyaç duyuyor. Bursa’da kimya sektöründe faaliyet gösteren 500’e yakın firmanın 200’e yakını yer talebinde bulunuyor. Sektörümüzün katma değerli ihracat potansiyeli çok yüksek. Ancak çoğunun yer sorunu var. OSB’lerde boş alanların olduğu yönündeki açıklamalar yanıltıcı. KOBİ’lerin oralarda yatırım yapması imkansız. Sektör olarak bir sarmalın içine girdik. İhracatla ilgili potansiyel ve ciddi talepler var ama yanıt verme noktasında elimiz kolumuz bağlı.”

BTSO Hizmet Ticaret Konseyi Başkanı Turgay Güler:

“Türkiye’nin en kötü gıda sitesi Bursa’da bulunuyor. 200’e yakın işletme faaliyet gösteriyor. Öte yandan gıda üretimiyle işini büyütmek isteyenler var. Ancak 175 metrekarelik alanlarda faaliyete zorlanıyoruz. Gıda imalatının da yapılabileceği bir OSB’nin kurulması büyük bir ihtiyaç. Ancak işletmelerimiz büyük yatırımları karşılayamayacak nitelikte KOBİ’ler. Muhakkak yer tahsisinde ve yapımında valilik, belediye ve ticaret odası desteği olmalı.”

BTSO Model, Kalıp, Döküm ve Kaplama İşleri Komite Başkan Yardımcısı Yücel Doğan:

“Bizler ticaret yapmaya çalışıyoruz. Yer ihtiyacımız çok fazla. Ama ne yazık ki yetim evlat gibi kaldık. O kadar ağır maliyetler içerisindeyiz ki işlerimizi büyütebilmek için kafamızı kaldıramıyoruz. Yeri geliyor üretime girmek zorunda kalıyoruz. KOBİ OSB’nin tekrar gündeme gelmesini istiyoruz.”

BTSO Tarım Gıda ve Hayvancılık Konsey Başkanı Burhan Sayılgan:

“BTSO’da 2 binin üzerinde kayıtlı gıda sektörü temsilcisi bulunuyor. Şehrin göbeğine plansız kurulan sanayilerin neden olduğu zarar çok yönlü ve büyük. Biz üreticilerin bu ısrar ve feryadı artık duyulmalı. BTSO olarak 5 yıldan bu yana KOBİ OSB mücadelesi veriyoruz. Süreç yavaş işlese bile umudumuz var. Öte yandan Türkiye’nin sebze ve meyvesinin yüzde 61’ini üreten Bursa, Türkiye’nin gıda OSB’si olmayan tek ili. Üretim, istihdam ve ihracatla büyümeye inanıyoruz ancak sanayicilerin de üretmek için önünün açılması gerek.”