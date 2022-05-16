Bursa’da fabrika yangını

DÜNYA (BURSA) – Bursa’nın Kestel ilçesi Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi’nde ısı yalıtım levhaları, yapı kimyasalları ve ambalaj üretimi yapan fabrikada 13:00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangının devam ettiği fabrikadan zaman zaman patlama sesleri geldiği kaydedildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da olay yerinde incelemelerde bulunuyor.

Olay yerinde açıklama yapan Bursa Valisi Yakup Canbolat: “Epsa şirketine ait fabrikada, çalışanların ifadesine göre asma tavan arasındaki elektrikten çıkan bir yangın olduğu söyleniyor. Yangın sadece bu fabrikada. Yaralı ve can kaybı yok. Sadece dumandan etkilenen 3 çalışan var. Onlar da hastaneye sevk edildi” dedi.

Barakfakih OSB’de 15 bin metrekarelik tesiste üretim yapan, EPS ve EPP’nin (Genleştirilmiş Polistren ve Poliproplen) alanında önemli üreticiler arasında yer alan firma, inşaat sektörünün yanı sıra tekstil, gıda, otomotiv, mobilya, beyaz eşya gibi sektörlere de üretim yapıyor. Fabrikada 95 çalışan bulunuyor.