Bursa’da festival coşkusu başlıyor

ZEHRA ORUÇ

BURSA- Festival bünyesinde yapılan Altın Karagöz Halk Dansları yarışmasının 34’üncüsü de 2-7 tarihleri arasında yapılacak. 22 ülkeden 800 dansçının katılacağı yarışma, 17 ilçede bir folklor şöleni yaşatacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu sene 60’ıncısı düzenlenecek olan ‘Uluslararası Bursa Festivali’nin tanıtım toplantısı, Çelik Palas Otel’de yapıldı. Festivalin tanıtım toplantısına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BKSTV Başkanı Sadi Etkeser ile BKSTV Yönetim Kurulu, sponsor firmaların temsilciler ve basın mensupları katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Şehrimizin geleneksel kültür-sanat coşkusunu yaşatan değerlerimizden biri de Uluslararası Bursa Festivali’mizdir. 1962 yılından bu yana gerçekleştirilen Bursa Festivali, her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Unutulmaz bir organizasyon oldu. Öyle seneler oldu ki Bursa’da çok ses getirdi. Bazen rutinleştiğini düşünsek de Bursa Festivali’nin ve Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın şehre önemli değer kattığına yürekten inanıyorum. Bu sene, festivaliminiz 60’ıncı yılını yaşıyoruz. Bu sene yeni sanatçılarımızla Bursa Festivali sevenleriyle buluşacak” dedi. BKSTV Başkanı Sadi Etkeser de, kuşaktan kuşağa 60 yıldır devam eden bu öykünün 12 Haziran–7 Temmuz tarihleri arasında şehri aydınlatmaya devam edeceğini belirtti.

Dolu dolu festival

‘60. Uluslararası Bursa Festivali’ programı ise şöyle; 12 Haziran 2022 Pazar - Fahir Atakoğlu- BBDSO, 14 Haziran 2022 Salı - Nil Karaibrahimgil, 15 Haziran 2022 Çarşamba - Barcelona Gibsy Balkan Orkestrası, 17 Haziran 2022 Cuma - Selen Beytekin-Fatih Erkoç-Jazz Orkestrası, 18 Haziran 2022 Cumartesi - Mark Eliyahu-Perdenin Ardındakiler, 20 Haziran 2022 Pazartesi – Hadise, 22 Haziran 2022 Çarşamba - Sevcan Orhan-Musa Eroğlu, 24 Haziran 2022 Cuma - Burcu Güneş-Selami Şahin, 25 Haziran 2022 Cumartesi - Yüzyüzeyken Konuşuruz, 28 Haziran 2022 Salı - Lazgi ‘Ruhun ve Aşkın Dansı’ gösterisi, 29 Haziran 2022 Çarşamba - Simge Sağın-Mehmet Erdem, 30 Haziran 2022 Perşembe - Sibel Can, 1 Temmuz 2022 Cuma - Nilüfer Kadın Korosu ‘BKSTV 60. Yıl Özel Gecesi, 2-7 Temmuz 2022 - Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması.